La souris modulaire Razer Naga Pro est le must-have pour les gamers

La plupart des souris de jeu prétendent fonctionner parfaitement pour tout type de jeu, quelles que soient leur conception et leurs caractéristiques. La nouvelle souris sans fil Naga Pro de Razer prouve à quel point elle est adaptée à une variété de jeux grâce à ses plaques de boutons latéraux modulaires à fixation magnétique qui en font une option pratique pour différents genres.

Razer a annoncé le prochain produit de sa gamme de souris de jeu modulaires Naga : le Naga Pro. Analogue à la Naga Trinity, la Naga Pro est dotée de trois plaques latérales interchangeables qui possèdent un nombre variable de boutons. Chaque plaque latérale est adaptée à un genre de jeu différent, qu’il s’agisse de titres de Battle Royale et de FPS ou de MOBA et de MMO.

Plus précisément, la Naga Pro est livrée avec des plaques latérales à 2 boutons, 6 boutons et 12 boutons. La plaque latérale à 6 boutons est la nouvelle venue, et elle remplace la plaque latérale à 7 boutons que nous avons vue sur la Naga Trinity. Alors que la plaque latérale à 7 boutons disposait les boutons en cercle, la nouvelle plaque latérale du Naga Pro les dispose en deux rangées de trois.

C’est à l’utilisateur de décider s’il s’agit d’une amélioration ou d’une dégradation. Comme le note Razer, la plaque latérale à 12 boutons est destinée aux joueurs de MMO/RTS, la plaque latérale à 6 boutons est destinée aux MOBA/Battle Royale, et enfin, celle à 2 boutons est destinée aux titres FPS. Les plaques latérales s’attachent magnétiquement à la souris, tout comme dans la Naga Trinity.

Alors, qu’est-ce qui a changé à part les plaques latérales ? Razer indique que la Naga Pro utilise la technologie sans fil HyperSpeed de la société et qu’elle peut se vanter d’une autonomie de 100 heures sur une connexion 2,4 GHz ou de 150 heures en Bluetooth. La souris peut être rechargée soit en la connectant à votre PC, soit en utilisant la Razer Mouse Dock Chroma. La Naga Pro utilise également les commutateurs optiques de la souris Razer et son capteur optique Focus+.

Un prix de 170 euros

Vous pouvez programmer chacun des boutons sur ces plaques latérales, et si vous utilisez Razer Synapse, vous pouvez donner à chaque bouton une fonction secondaire. Cela semble être une souris assez solide, surtout si vous jouez à des MMO mais pas exclusivement, mais ce genre de fonctionnalité vous rapportera la somme non négligeable de 169,99 euros.

La souris est lancée aujourd’hui et vous pouvez la trouver sur Razer.com.