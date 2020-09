The Premiere, le nouveau projecteur de Samsung affiche des images 4K de 130 pouces

Samsung n’est pas présent à l’IFA 2020, mais cela n’a pas empêché le géant de la technologie d’essayer de s’attirer les projecteurs et la presse. Lors de sa conférence de presse virtuelle « Life Unstoppable », Samsung a annoncé The Premiere, un projecteur laser 4K à focale ultra-courte que la société appelle le « nouveau produit phare » de son portefeuille de produits Lifestyle, qui comprend également The Frame, The Sero et The Terrace.

Samsung n’a pas révélé le prix de ce nouveau produit, mais a précisé que The Premiere sera disponible en modèles de 130 pouces (le LSP9T) et de 120 pouces (le LSP7T), et qu’il sera commercialisé dans le monde entier dans le courant de l’année.

Un design compact

Selon Samsung, The Premiere intègre un « design tout-en-un, compact et peu encombrant » qui le rend idéal pour une variété de configurations et d’aménagements de salon. Grâce à sa projection ultra-courte, The Premiere peut être placé directement devant le mur ou l’écran sur lequel il est projeté, ce qui évite d’avoir à monter un projecteur au fond de la pièce. Bien sûr, ce n’est pas vraiment une possibilité pour de nombreuses situations de salon.

The Premiere est équipé de puissants woofers intégrés et d’un son surround Acoustic Beam, ce qui, selon Samsung, « réduit la nécessité d’un équipement sonore supplémentaire dans les espaces plus restreints ».

Selon l’entreprise, The Premiere est le premier projecteur au monde à être certifié HDR10+, un projecteur équipé de la technologie triple laser et offrant jusqu’à 2 800 lumens ANSI pour une image considérablement lumineuse. Samsung ajoute que The Premiere est le premier projecteur de ce type à prendre en charge le mode cinéaste, qui est conçu pour permettre aux spectateurs de regarder les films comme les réalisateurs l’avaient initialement prévu.

Un mode cinéaste

Vous n’aurez pas nécessairement besoin d’un dispositif de streaming avec The Premiere puisque le projecteur est livré avec la plateforme Tizen de Samsung et tous les principaux services de streaming pris en charge par ce système d’exploitation. Vous bénéficierez également de certaines fonctions de connectivité mobile, comme la fonction Tap View et la mise en miroir, pour envoyer des contenus compatibles depuis votre appareil mobile directement vers le projecteur.

C’est une catégorie difficile à aborder, car je n’ai pas encore vu The Premiere en action, mais comme je l’ai mentionné plus haut, il possède les caractéristiques nécessaires pour assurer une excellente qualité d’image si The Premiere peut respecter ses spécifications.

Si c’est le cas, et si son prix est compétitif, The Premiere pourrait être une alternative convaincante à l’écran 4K traditionnel. Les projecteurs ont longtemps été la solution la plus rentable pour obtenir le plus grand écran possible. Si The Premiere peut ajouter une qualité d’image exceptionnelle et un confort d’utilisation grâce à sa conception à focale ultra-courte, il pourrait suffire à convertir certains amateurs de télévision en passionnés de projecteurs.

Quant à la disponibilité, la société indique que The Premiere sera disponible cette année en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse, en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, en Espagne et dans les pays nordiques.