Voici à quoi pourrait ressembler le prochain OnePlus 8T

Si OnePlus prévoit de pénétrer le marché d’entrée de gamme avec le « Clover », la société dévoilera également une mise à niveau de sa populaire gamme « T » pour ses smartphones phares plus tard dans l’année. Et bien, OnePlus pourrait accidentellement nous avoir donné un premier aperçu du futur smartphone OnePlus 8T.

Le géant chinois a présenté Android 11 Developer Preview 4 pour la série OnePlus 8. En fouillant dans le code source, les gens du blog Oxygen Update sont tombés sur ce qui ressemble au futur OnePlus 8T. Oui, l’image que vous voyez ci-dessus pourrait être notre tout premier regard sur le successeur de la gamme OnePlus 8 de cette année.

Le rendu officiel du OnePlus 8T a été repéré dans l’application « Paramètres ». Le fichier s’appelle « oneplus_8t.webp » et semble être l’image qui est affichée sur la page « About » de l’appareil dans OxygenOS. L’image apparaît à côté des spécifications du smartphone et des détails du logiciel.

Nous ne voyons que la vue de face du OnePlus 8T par ce rendu, et il semble que OnePlus adoptera un écran plat pour sa prochaine variante phare « non Pro ». Pas grand-chose d’autre n’a changé par rapport à son prédécesseur. Vous avez toujours un écran sans bords, avec un unique trou de caméra en haut à gauche.

À titre de comparaison, les OnePlus 8 et 8 Pro ont un écran courbé, tandis que le OnePlus Nord a une découpe à deux trous.

Gardez à l’esprit qu’il pourrait très bien s’agir d’une image de substitution. Le rendu semble légitime, mais il est important de prendre des fuites comme celle-ci avec des pincettes.

Meilleur sous le capot

Cette erreur accidentelle ne permet pas de voir le panneau arrière, sinon nous aurions appris plus de détails sur le OnePlus 8T avant son lancement officiel en octobre ou novembre de cette année. La société apporte généralement des améliorations modestes avec la mise à niveau de la série T. Un processeur Snapdragon 865+ et un capteur principal de 64 mégapixels étant les principaux ajouts dont on parle pour le moment.

Il n’y a actuellement aucune information sur la date à laquelle la série OnePlus 8T sera dévoilée.