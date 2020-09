Apple devrait dévoiler 4 nouveaux iPhone 12 et deux Apple Watch

Selon Bloomberg, Apple se prépare à dévoiler à l’automne de nombreux produits. Le géant à la pomme croquée prévoit de lancer quatre nouveaux modèles d’iPhone 12, une paire d’Apple Watch, ses premiers écouteurs intra-auriculaires, un nouvel iPad Air et une petite enceinte connectée HomePod.

Le récapitulatif de Bloomberg s’inscrit dans la suite des précédentes rumeurs, et ajoute qu’Apple a demandé à ses fournisseurs, malgré la pandémie, de produire presque la même quantité d’iPhone que l’année dernière — entre 75 et 80 millions.

La pierre angulaire de la prochaine série de nouveaux produits d’Apple sera sa prochaine gamme d’iPhone 12. Bloomberg affirme qu’Apple lancera quatre nouveaux iPhone 5G, tous dotés d’une nouvelle conception avec des bords carrés analogues à la gamme d’iPad Pro, et des écrans OLED aux « couleurs et à la clarté améliorées ». Bien que le rapport ne mentionne pas explicitement si ces nouveaux écrans sont équipés de la technologie mini-LED, sa description laisse entendre la même chose.

Cependant, tous ces iPhone auront une taille d’écran différente. Les modèles de base seront disponibles dans une taille de 5,4 pouces et des options de 6,1 pouces, tandis que les variantes Pro auront un panneau de 6,1 pouces et 6,7 pouces — le plus grand conçut pour un iPhone. L’iPhone 12 haut de gamme sera également équipé d’un système LiDAR, d’un capteur supplémentaire déployé principalement pour la détection de la profondeur et de meilleures expériences de réalité augmentée qu’Apple a lancé avec le dernier iPad Pro.

Comme indiqué précédemment, Apple va probablement livrer les modèles « non Pro » quelques semaines plus tôt que leurs homologues « Pro ».

Une Apple Watch SE et un HomePod SE ?

En outre, cette fois-ci, Apple annoncera deux nouvelles montres connectées Apple Watch. L’une succédera à la Apple Watch Series 5, le fleuron de la marque, et l’autre servira d’alternative d’entrée de gamme pour affronter des rivaux à bas prix comme Fitbit. Une enceinte connectée HomePod plus petite et plus abordable est également en préparation. Ces produits à bas prix s’inscrivent parfaitement dans le cadre de la volonté renouvelée d’Apple de proposer ses produits à des prix abordables, alors qu’elle lutte pour récupérer ses parts de marché en déclin.

En outre, le rapport de Bloomberg corrobore les rumeurs antérieures selon lesquelles Apple lancera bientôt un nouvel iPad Air avec des bords plus étroits, analogue à l’iPad Pro. Bien qu’il ne donne pas plus de détails, l’iPad Air disposerait d’un capteur d’empreintes digitales logé dans son bouton d’alimentation et serait compatible avec le Magic Keyboard.