Le nouveau bracelet Amazon Halo crée un scan 3D de votre corps

Amazon est enfin entré dans le monde des trackers d’activité avec son tout nouveau produit « Halo » – un bracelet connecté. Le bracelet ne ressemble pas à un traditionnel appareil de suivi de la condition physique, car il n’a pas d’écran. Le bracelet est rempli de capteurs. Il peut mesurer de nombreux paramètres tels que la température du corps, la qualité du sommeil, l’humeur du moment (déterminée en fonction de l’intonation de la voix du porteur). Et tous ces facteurs sont mesurés à l’aide d’un algorithme d’intelligence artificielle.

L’application vous permet de vous faire une image en 3D de vous-même, ce qui facilite le suivi de la progression. Pour ce faire, les utilisateurs doivent télécharger quelques photos d’eux-mêmes portant des vêtements adaptés dans l’application, qui produit alors une image très réaliste du corps avec des informations sur la graisse corporelle.

Amazon affirme avoir pris quelques mesures pour protéger la vie privée de ses utilisateurs, comme le fait que les données de l’utilisateur ne seront pas stockées sur des serveurs, mais localement sur le smartphone de l’utilisateur. Les données vocales qui seront utilisées pour l’analyse de l’humeur seront également supprimées et ne parviendront pas à Amazon.

Amazon a également déclaré qu’ils offriront une option permettant de désactiver le microphone intégré au bracelet.

Pour l’instant, le produit n’est disponible qu’aux États-Unis. Cependant, nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit bientôt lancé dans d’autres pays.

Uniquement aux États-Unis pour le moment

Vous pouvez vous procurer le bracelet pour un prix de 65 dollars. Il est également accompagné d’un modèle d’abonnement pour l’analyse vocale et d’autres fonctions liées à l’I.A., ce qui représente un supplément de 3,99 dollars par mois. Cependant, si vous ne souhaitez pas vous abonner, c’est également possible. Vous aurez toujours accès à certaines des fonctions comme le suivi du sommeil, le suivi du nombre de pas et l’évaluation du sommeil.

La société a récemment publié sur YouTube une vidéo de présentation du bracelet « Halo » que vous pouvez visionner ci-dessous.