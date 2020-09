Vous pouvez désormais regarder gratuitement certains films et séries sur Netflix

Afin d’attirer de nouveaux abonnés, Netflix propose des séries TV et des films sélectionnés gratuitement. Mais, il y a un hic. Alors que vous pouvez regarder les films du catalogue disponible, le géant du streaming a limité les séries TV au premier épisode de la première saison.

Netflix a ajouté trois films et sept séries TV (premier épisode) pour cette promotion. La liste des films et des séries TV disponibles dans le cadre de ce programme de marketing comprend Stranger Things, Murder Mystery, Elite, The Boss Baby : Back in Business, Bird Box, When They See Us, Love Is Blind, The Two Popes, Our Planet, et Grace and Frankie.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder ces titres à partir de la page “Regardez nos séries et films préférés gratuitement“. La société mentionne que la sélection peut changer de temps en temps. Ainsi, nous pourrions éventuellement voir de nouveaux titres populaires remplacer les titres actuels dans le futur.

Netflix affichera une publicité de 30 secondes lorsque vous regarderez l’un des titres gratuits actuels. Vous pouvez regarder ces films et séries TV à partir d’un PC ou d’un appareil Android. La société souligne que les navigateurs iOS ne sont pas pris en charge.

Netflix a confirmé la promotion dans une déclaration donnée à Gadgets360. “Nous envisageons différentes promotions marketing pour attirer de nouveaux membres et leur faire vivre une expérience Netflix formidable“, a déclaré un porte-parole.