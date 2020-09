La GoPro Hero 9 Black aurait un écran couleur à l’avant et filmerait en 5K

GoPro est un nom presque synonyme de caméras d’action, et pour cause. Les produits de la société offrent une qualité vidéo, une stabilité et des accessoires parmi les meilleurs du marché. Mais si GoPro a popularisé l’ensemble du marché des caméras d’action, elle a certainement connu des jours meilleurs. De ses concurrents et imitateurs qui ont réduit sa part de marché à la pandémie de COVID-19 qui a durement frappé son activité principale, GoPro s’apprête à trouver son rythme dans un monde différent.

Il semble que cela implique d’essayer de s’adresser à un public différent, qui aimerait voir ce que la caméra voit quand elle est braquée sur lui. Il y a toujours une certaine médiatisation lorsque GoPro annonce une nouvelle caméra, et cette année, la société va lancer la GoPro Hero 9.

Selon une nouvelle fuite, GoPro va également essayer de cibler les vloggers cette fois-ci avec la Hero 9. Selon les images obtenues par WinFuture, la Hero 9 Black sera dotée cette année d’un écran frontal couleur. Les caméras GoPro ont des écrans à l’avant depuis des années, mais c’est différent. L’écran couleur pourra montrer aux utilisateurs le viseur, ce qui s’avérera très pratique pour les vloggers.

De plus, des fuites suggèrent que la GoPro Hero 9 Black supportera l’enregistrement vidéo 5K. C’est plutôt bien, mais il n’y a aucune information sur la fréquence d’images dans laquelle ces vidéos seront enregistrées. Il y a de fortes chances que la fréquence d’images soit limitée à 24 ou 30 images par seconde au mieux.

Néanmoins, le fait de pouvoir filmer en 5K permettra à la Hero 9 Black de se démarquer des autres caméras d’action du marché.

Des retards au lancement ?

Pour l’instant, il n’y a aucune information sur le prix prévu ou même sur la date de sortie de la GoPro Hero 9 Black. Cependant, à en juger par le calendrier habituel de la société pour les lancements, la Hero 9 Black pourrait bien être lancé au début de l’automne. Mais ce n’est qu’une supposition.

De plus, la pandémie a causé des problèmes de chaîne d’approvisionnement pour presque toutes les entreprises, il ne serait donc pas surprenant que GoPro lance la Hero 9 plus tard que d’habitude.