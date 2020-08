Le lancement de la PS5 aurait lieu à la mi-novembre

Nous nous rapprochons petit à petit des fêtes de fin d’année 2020, ce qui signifie que les lancements de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X sont proches. Bien que Microsoft se soit engagée à lancer la Xbox Series X en novembre, le moment précis où celle-ci sera lancée n’est pas plus précis que les déclarations du géant nippon. En fait, Sony a seulement confirmé un lancement pour la PlayStation 5 pour les « vacances 2020 », ce qui représente une fenêtre de lancement assez large.

Nous ne savons pas quand Sony et Microsoft nous donneront des dates de sortie précises pour leurs consoles, mais un nouveau rapport du Video Games Chronicle affirme que les deux consoles devraient être lancées à proximité l’une de l’autre.

Plus précisément, le rapport de VGC indique que Sony prévoit une date de sortie à la mi-novembre pour la PlayStation 5, selon des sources de développement et de vente qui connaissent les plans de Sony.

Ces mêmes sources affirment qu’elles s’attendent à ce que la Xbox Series X soit lancée avant la PlayStation 5, mais comme Microsoft s’est déjà engagée à la lancer en novembre, il semble que cette avance ne sera pas très importante. Donc, si Sony et Microsoft devaient tous deux lancer leurs consoles en novembre, pourquoi aucune des deux sociétés ne s’est-elle encore engagée sur une date ?

En bref, à cause de l’incertitude qui entoure la pandémie liée au COVID-19.

La pandémie en cause

Des pics dans la propagation du virus pourraient tout perturber, des chaînes d’approvisionnement à la production et à l’expédition, encore plus que ce que la pandémie a déjà fait, et cela pourrait compliquer un lancement. Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, a déclaré à VGC que si Sony et Microsoft devaient tous deux s’en tenir à leurs calendriers de lancement initialement annoncés pour la Xbox Series X et la PlayStation 5, la pandémie du COVID-19 posera probablement encore des problèmes de logistique.

Ainsi, même lorsque ces consoles seront lancées, il semble que nous puissions nous attendre à des pénuries — bien sûr, rien de nouveau pour une sortie sur console, mais la pandémie pourrait compliquer encore les choses. Il est évident que nous devons rester quelque peu sceptiques même avec ce rapport, car les plans pourraient changer en fonction de la pandémie. Mais pour l’instant, il semble que novembre soit le mois à surveiller pour les Xbox Series X et PlayStation 5.