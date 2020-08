Sony envisage de sortir d’autres jeux PlayStation sur PC

Sony envisage de sortir sur PC d’autres jeux first-party — provenant de studios internes – conçus pour la PlayStation, après qu’un portage de l’ancien Horizon Zero Dawn, exclusif à la PlayStation 4, a été lancé plus tôt cette année.

Dans son rapport d’entreprise 2020, Sony a déclaré que Sony Interactive Entertainment, la division qui gère la PlayStation, « étudiera la possibilité d’étendre nos titres first-party à la plateforme PC, afin de promouvoir une plus grande croissance de notre rentabilité ».

La raison de ce changement est partiellement donnée dans le rapport : « la concurrence des jeux PC en ligne et des joueurs d’autres industries devrait continuer à s’intensifier ».

En bref, le projet d’introduire davantage de jeux PlayStation first-party sur PC est l’un des points clés stratégiques des services de jeux et de réseaux de Sony, qui comprend également l’accélération de l’amélioration et du déploiement de jeux PlayStation exclusifs, la création d’expériences de jeu qui n’étaient pas possible auparavant avec la PlayStation 5, et la promotion d’une transition en douceur vers la console de nouvelle génération.

Cela ne signifie pas nécessairement que tous les jeux first-party pour la PlayStation seront également lancés, ou qu’ils le seront à terme, sur PC. Cependant, la stratégie de Sony concernant les titres à porter reste floue, de sorte que les joueurs PC devront simplement attendre de nouvelles annonces.

Horizon Zero Dawn sur PC

Horizon Zero Dawn, qui a été lancé en exclusivité sur PlayStation 4 en février 2017, a été lancé pour PC plus tôt ce mois-ci. Cependant, il ne s’agissait pas d’un simple portage, car il contenait plusieurs améliorations pour le passage à la nouvelle plateforme. Malheureusement, la sortie du jeu a été entachée de crashs et d’autres problèmes techniques tels que des graphismes de mauvaise qualité, des lags aléatoires, des caméras biaisées et des contrôleurs qui ne répondent pas.

Aucune exclusivité PS5 first-party n’a été annoncée pour PC à ce jour, bien que plusieurs exclusions de tierces parties l’aient été. Microsoft a annoncé des exclusivités pour PC sur la Xbox Series X, tant des jeux first-party que ceux de tiers.