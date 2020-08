Microsoft soutient le maintien de Unreal Engine dans l’App Store

On dit que l’adversité fait d’étranges rapproche inexorablement et c’est ce qui semble être arrivé entre Epic Games et Microsoft. Le premier a entamé une bataille juridique et publicitaire très médiatisée, principalement contre Apple (et aussi Google), à propos des pratiques commerciales de l’App Store, en particulier la taxe de 30 % sur les achats au sein de l’application et le fait de forcer les achats au sein de l’application en premier lieu.

Apple, bien entendu, est revenu avec un peu plus de mordant et Microsoft exprime son soutien à Epic Games, mais seulement dans un sens très limité, affirmant que le moteur Unreal Engine du développeur de Fortnite est une technologie essentielle pour les créateurs de jeux comme lui.

Microsoft a déposé un mémoire d’amicus curiae pour montrer son soutien juridique à la demande de Epic Games d’obtenir une ordonnance de restriction temporaire qui empêcherait Apple de couper effectivement le support aux jeux utilisant Unreal Engine à la fois sur iOS et macOS. Cela faisait partie des sanctions prises par Apple après que Epic Games ait tenté de contourner le système d’achat de l’App Store avec la dernière mise à jour de Fortnite.

Epic a décrit cette menace d’Apple comme une simple et injuste représailles pour l’avoir poursuivi en justice à cause de ses prétendues pratiques monopolistiques sur l’App Store. La sanction d’Apple laisserait effectivement des centaines, voire des milliers de développeurs de jeux sans support sur ses plateformes, ce qui est un problème encore plus important sur iOS où les utilisateurs n’auraient pas d’autre App Store pour obtenir leurs applications et leurs jeux.

C’est le scénario que Microsoft veut éviter, en espérant que le tribunal accordera son injonction à Epic Games pendant que le plus grand drame se joue au tribunal. Cela « portera préjudice aux créateurs de jeux et aux joueurs », a écrit le directeur général de Microsoft pour les expériences des développeurs de jeux, Kevin, qui inclut Microsoft dans l’utilisation de cette technologie dans le titre de course mobile Forza Street. Les développeurs qui utilisent Unreal Engine devront soit abandonner iOS et macOS, soit passer à un autre moteur de jeu, ce qui peut être à la fois difficile et coûteux à faire, surtout pour les studios indépendants.

Today we filed a statement in support of Epic’s request to keep access to the Apple SDK for its Unreal Engine. Ensuring that Epic has access to the latest Apple technology is the right thing for gamer developers & gamers https://t.co/72bLdDkvUx —Phil Spencer (@XboxP3) August 23, 2020

Microsoft reste discrète

Curieusement, Microsoft est plutôt silencieuse sur le procès qui a tout déclenché et n’a publié aucune déclaration de soutien à l’une ou l’autre des sociétés. Microsoft elle-même a récemment fait l’expérience directe des politiques de l’App Store d’Apple lorsque ses services de streaming de jeux xCloud ont été refusés sur iOS. Cela aurait certainement été l’occasion pour Microsoft d’obtenir un certain effet de levier, mais il est fort probable qu’elle continue à faire preuve de prudence.

Apple ne souhaite probablement pas vraiment que les jeux d’Unreal Engine disparaissent soudainement de ses App Store, étant donné la façon dont un nombre important de jeux, petits et grands, l’utilisent. Elle espère probablement encore que Epic Games cédera à ses exigences pour le bien de ses clients, mais aucune des deux sociétés ne semble disposée à céder ne serait-ce qu’un peu de terrain.