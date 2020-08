Fortnite pour Android a également été retiré du Google Play Store

Suite à un ajustement par Epic Games de la version mobile de son populaire jeu Fortnite pour contourner les achats in-app sur l’App Store et le Google Play Store, et au retrait du jeu par Apple de sa boutique d’applications, Fortnite a maintenant également été retiré de la plateforme de Google, le Play Store.

Cela ne signifie pas pour autant que le jeu n’est pas disponible sur les appareils Android. Contrairement aux iPhone, il existe de multiples vitrines pour les applications sur les appareils Google. Epic a sa propre marketplace sur la plateforme, tout comme Samsung sur sa gamme de smartphones et de tablettes Android. Fortnite est toujours disponible dans ces boutiques.

« L’écosystème ouvert d’Android permet aux développeurs de distribuer des applications par le biais de plusieurs boutiques d’applications. Pour les développeurs de jeux qui choisissent d’utiliser le Play Store, nous avons des politiques cohérentes qui sont équitables pour les développeurs et qui assurent la sécurité de la boutique pour les utilisateurs. Si Fortnite reste disponible sur Android, nous ne pouvons plus le rendre disponible sur le Play Store, car il viole nos politiques. Toutefois, nous sommes heureux de pouvoir poursuivre nos discussions avec Epic et de ramener Fortnite sur le Google Play Store », a déclaré Google à The Verge.

Apple et Google subissent tous deux une réduction de 30 % de leurs revenus sur tous les achats effectués par le biais de leurs plateformes, y compris tout ce qui est acheté dans le cadre d’une application. Le développeur Epic Games a essayé de contourner cette coûteuse division des revenus en permettant aux joueurs d’acheter ses V-Bucks, la monnaie du jeu, directement auprès de Epic, en encourageant un tel comportement avec une réduction de 20 %. Cela aurait signifié que Epic aurait obtenu une augmentation de 10 % de ses revenus par rapport à l’arrangement précédent.

Il semble que Epic était prête à ce que son jeu soit retiré sur les boutiques officielles des deux géants, et savait ce qui allait se passer puisqu’elle a pu intenter deux procès assez longs qui étaient évidemment préparés.

Deux procès

Le fait qu’elle ait silencieusement lancé une mise à jour côté serveur sans en informer ni Google ni Apple, sachant parfaitement que le jeu serait supprimé pour de telles violations, est à peu près la définition d’un « appât ». En effet, quelques instants après la publication de rapports indiquant que Fortnite n’était plus sur l’App Store, Epic a déposé une injonction contre les sociétés concernant ce qu’elle considère comme des politiques anticoncurrentielles. Elle a également diffusé une courte parodie animée de la célèbre publicité « 1984 » d’Apple, affirmant que la société est devenue ce qu’elle dénonçait il y a près de 40 ans.

Le procès envers Google a suivi peu de temps après, tout comme les documents juridiques. Les deux procès ont le même ton et l’allégation que les deux entreprises utilisent leur taille et leur position pour « faire le mal » sur leurs petits concurrents. En d’autres termes, elle accuse Google et Apple de créer des monopoles sur les appstores, ce qui n’est nouveau pour personne. Le timing de l’action de Epic Games ne pourrait pas être plus parfait, car Google et Apple sont actuellement sous surveillance pour savoir comment ils gèrent leurs boutiques d’applications. Si Epic Games réussit à gagner les procès, cela pourrait très bien changer le paysage des applications mobiles. Cela dit, elle ne peut pas se permettre de perdre au moins son procès contre Apple, car, contrairement à Android, elle n’a pas vraiment d’autres moyens de faire installer Fortnite sur les iPhone que par l’App Store.