Les Chromebooks et les smartphones Android vont bientôt synchroniser les mots de passe Wi-Fi

Les MacBook et les iPhone peuvent facilement partager des données, des connexions Internet et même des connexions Wi-Fi grâce au fait qu’une seule entreprise fabrique à la fois le matériel et les logiciels.

Google n’a pas vraiment ce luxe, du moins en ce qui concerne le matériel, ce qui rend plus difficile la mise en place de fonctionnalités qui relient ses différentes plateformes. Heureusement, elle n’a pas encore renoncé à cela et synchronisera bientôt un petit mais important type de données entre les appareils Android et Chrome OS, ce qui permettra aux deux appareils de se connecter plus facilement aux mêmes réseaux Wi-Fi en un clin d’œil.

Il est facile de prendre pour acquis la corvée de se connecter à un réseau Wi-Fi pour la première fois, jusqu’à ce que vous receviez un nouvel appareil ou que vous changiez d’appareil. Étant donné l’augmentation soudaine de la demande d’appareils comme les Chromebooks et les smartphones, ce problème va certainement se poser plus fréquemment de nos jours. Ne serait-ce pas formidable si vous pouviez entrer le mot de passe Wi-Fi une seule fois sur un appareil et que tous vos autres appareils les connaissent automatiquement par magie ?

C’est ce que permettra une prochaine mise à jour de la synchronisation Wi-Fi de Chrome OS. Les appareils Chrome OS sont déjà capables de partager des réseaux Wi-Fi entre eux, mais bientôt les appareils Android se joindront également à la fête.

Cette synchronisation sera même bidirectionnelle, de sorte que les mots de passe Wi-Fi que vous entrez dans l’un se synchroniseront également avec l’autre, qu’il s’agisse d’un smartphone Android ou d’un Chromebook.

Un déploiement dans le courant de l’année

Au départ, la synchronisation Wi-Fi ne fonctionnait que sur les appareils sur lesquels vous vous étiez connecté à Chrome. 9to5Google souligne que ce nouveau partage de mots de passe utilisera le framework “Connected Devices” de Chrome OS, ce qui signifie que le transfert de données sera légèrement plus sûr en Bluetooth plutôt que par Internet.

Le passage à la synchronisation Wi-Fi est encore récent et pourrait même ne pas être mis en place avant Chrome OS 87, plus tard dans l’année. C’est une nouvelle fonctionnalité qui mérite d’être attendue car elle donne aux systèmes d’exploitation de Google un sentiment d’unité, même s’ils sont vraiment différents.