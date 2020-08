Apple reste leader du marché des smartwatches avec une croissance de 20 %

Apple continue de dominer le marché mondial des smartwatches, tant en termes de volume que de valeur. C’est ce que révèle un nouveau rapport de la société de recherche et d’analyse Counterpoint, qui indique que les ventes de montres Apple Watch ont augmenté de 22 % au niveau mondial au cours des six premiers mois de cette année, en grande partie grâce à la forte demande pour les modèles de la 5e génération. L’Europe et l’Amérique du Nord ont été les marchés qui ont connu la plus forte croissance pour Apple au premier semestre 2020, selon le rapport.

Dans l’ensemble, le marché mondial des smartwatches a enregistré une croissance de 20 % de ses revenus malgré la pandémie liée COVID-19. Cependant, les ventes sont restées stables par rapport à la même période l’année dernière, selon le rapport. Près de 42 millions de montres connectées ont été expédiées au cours du premier semestre 2020, les wearables étant de plus en plus demandés, les consommateurs étant de plus en plus soucieux de leur santé.

La smartwatch la plus vendue au cours du premier semestre a été la Apple Watch Series 5, suivie de la Series 3 et de la Huawei Watch GT2. La Galaxy Watch Active 2 de Samsung s’est classée quatrième, tandis que la Imoo Z3 4G était cinquième au classement.

Inde, marché de la croissance

L’Inde a été l’un des principaux moteurs de la croissance au premier semestre, avec des expéditions de wearables en hausse de 57 % par rapport à la même période l’année dernière. L’Europe a enregistré une croissance de 9 % par rapport à l’année précédente, tandis que le marché américain a progressé de 5 % par rapport à la même période. Les régions les plus touchées par la pandémie « ont connu une bonne croissance des ventes de smartwatches qui a compensé le déclin des autres marchés », a déclaré Sujeong Lim, analyste principal de Counterpoint.

Malgré ses difficultés sur le marché mondial, Huawei s’est plutôt bien comportée au cours du premier semestre, enregistrant une croissance de 57 % par rapport à la même période l’année dernière et se hissant au deuxième rang mondial en matière de volume. L’entreprise a bénéficié d’une forte demande pour sa série Watch GT2 en Chine et dans le reste de l’Asie.

Garmin, quant à elle, a conservé sa deuxième place en matière de revenus, augmentant ses ventes de 31 % par rapport à l’année précédente, grâce à une forte demande pour ses gammes Forerunner et Fenix. Amazfit (+51 %) et Xiaomi (+47 %) ont également fait de grands progrès, tandis que Samsung a dû faire face à des vents contraires, avec sa toute nouvelle Galaxy Watch 3 qui vient d’être mise en vente.

Plus de choix sur le marché de la smartwatch

Les chercheurs expliquent que si Apple continue à dominer le marché de la smartwatch, de plus en plus d’entreprises investissent dans ce domaine, notamment Fit, TicWatch et Suntoo. Le système d’exploitation Wear OS de Google n’alimente actuellement que 10 % du marché des smartwatches, ce qui fait du système WatchOS d’Apple le choix dominant en ce moment.

Apple devrait lancer une nouvelle Apple Watch à l’automne, et watchOS 7 devrait également être mis en service en même temps qu’iOS 14.