ASUS ZenFone 7 : écran à 60 Hz, triple caméra à l’arrière et plus

ASUS devrait dévoiler les grandes lignes de la gamme ZenFone 7 le 26 août prochain. Les teasers partagés par le géant taïwanais ont déjà confirmé que la caméra rotative fera une réapparition. Et aujourd’hui, nous avons appris encore plus de détails sur le ZenFone 7. ASUS devra faire des compromis pour que le prix reste attractif pour les consommateurs.

Comme la rumeur veut que le ZenFone 7 soit alimenté par le processeur Snapdragon 865, le blog technique ReaMeizu a décidé de creuser dans le code du noyau du ROG Phone 3. Les deux smartphones semblent partager le code du noyau, car le blog est tombé sur les composants qui pourraient constituer le prochain produit phare de ASUS.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous, le ZenFone 7 sera doté d’un écran LCD de 6,4 pouces fabriqué par BOE. Il s’agira d’un affichage plein écran sans trou ni encoche, mais le code indique qu’il s’agit d’un panneau d’une résolution full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Oui, le ZenFone 7 ne pourra pas se vanter d’avoir un taux de rafraîchissement élevé, ce qui est décevant.

Comme ASUS a opté pour un écran LCD — lui aussi avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz — il se tournera vers un capteur d’empreintes digitales physique (fabriqué par Goodix) pour déverrouiller le smartphone. Vous le trouverez soit à l’arrière soit sur le bord, faisant office de bouton d’alimentation.

En outre, le code révèle en outre que le ZenFone 7 sera alimenté par le chipset Snapdragon 865, tandis que le ZenFone 7 Pro serait livré avec le chipset Snapdragon 865+ overclocké. Le smartphone comprendra également une fente pour une carte micro SD.

Une autre fuite fournit quelques informations sur les spécifications de la caméra du ZenFone 7. Il s’agira à nouveau d’une caméra rotative, mais au lieu de deux capteurs photo, elle sera désormais équipée d’un troisième capteur. Le prochain vaisseau amiral de ASUS arrivera très probablement avec un capteur photo principal Sony IMX686 de 64 mégapixels (le même que le ROG Phone 3), un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels et un capteur TOF pour compléter le trio.

Asus Zenfone 7 Specs.

•6.4 inch LCD BOE FHD+ Display With 60Hz Refresh Rate

•Goodix FP Scanner Present On Rear On Side Mounted

•Snapdragon 865 5G

•Triple Rear Flip Camera With Dual Led Flash

64MP Main Sony IMX686 + 12MP Ultra + Wide IMX363 + TOF

