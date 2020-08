Le rendu officiel du ZTE Axon 20 5G confirme un design intriguant

ZTE n’est pas vraiment un acteur important sur le marché ces jours-ci, mais le géant chinois a certainement suscité un certain intérêt lorsque des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles elle serait prête à lancer le premier smartphone doté d’une caméra sous l’écran.

Capitalisant sur ce buzz, ZTE a confirmé ce fait et a même annoncé publiquement quand le premier smartphone 5G avec une caméra incrustée à l’écran produit en série serait lancé, du moins en Chine. La question de savoir si et quand il sera lancé dans le reste du monde est toujours ouverte.

Maintenant, la société a maintenant partagé de nouvelles images qui nous permettent de mieux comprendre à quoi pourrait ressembler l’écran de ce smartphone.

Dans le rendu en haut de cet article, vous pouvez voir que le smartphone, qui sera connu comme le ZTE Axon 20 5G, n’a pas de caméra visible en haut — pas d’écran poinçonné, pas d’encoche. Le rendu a été partagé par le président de la division mobile ZTE, Ni Fei, sur le réseau social chinois Weibo.

Et dans le rendu ci-dessous, également partagé par Fei sur Weibo, vous pouvez avoir une idée de ce à quoi pourrait ressembler cet écran sans caméra lorsqu’il est allumé. Il a l’air assez clean, bien que l’on peut également voir un léger bord sur la partie inférieure de l’écran qui n’est pas « so 2020 ».

La partie la plus intéressante de l’image est l’arrière du smartphone, et pas seulement à cause du dégradé plutôt étrange utilisé. À une époque où les blocs de caméra carrés sont de plus en plus gros et odieux, le ZTE Axon 20 5G se démarquera, même si son bloc rectangulaire est encore plus grand que nécessaire.

Nouvelle guerre à l’innovation

ZTE n’est pas le premier constructeur à parler d’une caméra incrustée dans l’écran — un certain nombre de fabricants de smartphones ont envisagé cette technologie, notamment OPPO et Xiaomi. Mais, on ne sait pas encore si ces caméras fonctionneront aussi bien que ce à quoi vous pourriez être habitué sur votre smartphone. Engadget a déclaré que la caméra frontale sous l’écran d’un prototype de OPPO avait « une marge d’amélioration en termes de clarté et de précision des couleurs » en juin 2019, et nous ne savons pas encore si la nouvelle caméra de ZTE aura des problèmes analogues.

En outre, ZTE n’a pas mentionné si le Axon 20 5G sera lancé en dehors de la Chine.