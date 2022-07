Le nouveau fleuron de ZTE, le Axon 40 Pro, est disponible dans le monde entier

ZTE s’est retrouvé à plusieurs reprises sur le devant de la scène grâce à sa série Axon. Principalement en raison de son penchant pour apporter des fonctionnalités uniques aux consommateurs. Et aujourd’hui, un nouveau smartphone suit les traces du fleuron du constructeur, le Axon 40 Pro, en apportant une gamme de fonctionnalités attrayantes enfermées dans un superbe châssis pour un prix assez abordable.

L’un des flagships les moins chers du marché, le ZTE Axon 40 Pro, est mis en vente dans le monde entier aujourd’hui. Après son lancement en Chine aux côtés du Axon 40 Ultra, le Axon 40 Pro s’attaque maintenant au monde entier et, à en juger par son prix, il a toutes les chances de le conquérir.

Sans ses racines chinoises, ZTE aurait certainement beaucoup plus de facilité à établir sa marque sur des marchés développés comme les États-Unis et l’Europe occidentale. Le ZTE Axon 40 Pro est vendu à partir de 500 €, soit la moitié du prix d’un flagship de Samsung ou Apple.

Le principal argument de vente de le Axon 40 Pro, outre le fait qu’il s’agit d’un flagship, est l’étonnant capteur photo principal UHD de 100 mégapixels qui prend en charge l’enregistrement vidéo 4K. De plus, le smartphone est équipé d’un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 870, couplé à une mémoire vive et stockage de 8/128 Go ou de 12/256 Go.

Un autre aspect important du smartphone haut de gamme de ZTE est qu’il est doté d’un énorme écran incurvé AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution full HD+. En outre, le Axon 40 Pro est alimenté par une énorme batterie de 5 000 mAh avec une technologie de charge rapide de 65 W.

Le flagship de ZTE est disponible en France sur le site officiel de la société. Comme mentionné précédemment, les prix commencent à 500 euros pour les variantes 8/128 Go et 600 euros pour les variantes 12/256 Go.