Le ZTE Axon 20 5G serait le premier smartphone avec une caméra sous l’écran

Peut-être en essayant de combattre des fuites qui ont pratiquement révélé son existence, ZTE confirme formellement que le Axon 20 5G, ou le A20 5G en Chine, existe. En fait, dans un peu plus de deux semaines, le smartphone sera effectivement lancé, au moins en Chine.

Et, oui, ZTE se vante du fait qu’il sera le premier smartphone 5G produit en série au monde avec cette caméra cachée dans l’écran, que même les plus grands fabricants tentent d’obtenir depuis des années.

En effet, les entreprises s’orientent vers des smartphones dotés d’écrans « bord à bord ». Au lieu que la caméra frontale occupe une partie de l’espace prévu pour l’écran, certaines entreprises ont essayé de faire sortir la caméra frontale du haut du smartphone. Plus récemment, Lenovo a lancé un nouveau smartphone de jeu qui comprend une caméra frontale sur le côté du smartphone. Mais les caméras sous l’écran offrent une solution plus élégante, sans pièces mobiles à l’intérieur du smartphone.

Bien qu’il soit souvent éclipsé par les grandes marques, ZTE a eu sa part de premières lorsqu’il s’agissait de smartphones uniques en son genre, ou même excentriques. Le constructeur a été l’un des premiers à sortir un smartphone à double écran avec le Axon M et il a essayé de faire naître un nouvel engouement envers cette catégorie de produits. Plus récemment, le ZTE Axon V a essayé d’enlever toute encoche ou caméra frontale de l’écran du smartphone, mais l’a déplacé vers une « languette » sur le côté.

Le Axon 20 5G, en revanche, aura l’air aussi normal que possible, du moins jusqu’au moment où vous essayez de trouver la caméra frontale. Vous n’en trouverez pas, pas tant que vous n’en aurez pas besoin, et la caméra frontale apparaîtra alors derrière l’écran.

Une réelle prouesse

C’est du moins la théorie qui sous-tend le fonctionnement de cette technologie, une technologie qui proviendra très probablement du fabricant chinois d’OLED, Visionox. De nombreuses entreprises, dont Xiaomi et OPPO ont déjà parlé de la théorie de fonctionnement des caméras sous l’écran. Il faudra attendre le 1er septembre pour voir ce qui se passera réellement.

ZTE est naturellement réservé sur le reste des spécifications du Axon 20 5G, en particulier la puce 5G qui pourrait faire grimper le prix du smartphone et le rendre moins attrayant. Selon les rumeurs, le Axon 20 5G comprendra une caméra frontale de 32 mégapixels, une configuration de caméras arrière composée d’un capteur de 64 mégapixels, d’un autre de 8 mégapixels et deux de 2 mégapixels. En outre, on devrait disposer d’un écran OLED de 6,92 pouces et jusqu’à 12 Go de RAM.

Le lancement en septembre visera spécifiquement le marché chinois. ZTE ne mentionne pas l’expansion du marché mondial.