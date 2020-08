Instagram propose des suggestions de publications pour rester sur la plateforme

Instagram étend son flux aujourd’hui avec le lancement de « suggestions de publications ». Ces messages, provenant de comptes que vous ne suivez pas, apparaîtront à la fin de votre flux et vous donneront la possibilité de continuer à faire défiler les suggestions d’Instagram. Jusqu’à présent, le flux était entièrement déterminé par les préférences des utilisateurs et des personnes qu’ils suivent.

Depuis quelques années, Instagram affiche un message aux utilisateurs lorsqu’ils arrivent à la fin de leur flux, signifiant qu’ils ont vu toutes les publications des personnes qu’ils suivent au cours des deux derniers jours. Les suggestions de publications leur donnent la possibilité de continuer à passer du temps sur le réseau pour obtenir plus de contenu.

Les suggestions de publications ne seront pas les mêmes que ceux qui apparaissent dans l’onglet « Explore ». Ils seront liés au contenu que les gens suivent déjà, alors que Explore vise à diriger les gens vers le contenu adjacent, explique Julian Gutman, chef de produit chez Instagram. Il a utilisé comme exemple le contenu spatial, qu’il suit et avec lequel il s’engage régulièrement sur son flux. Une publication suggérée pourrait être une nouvelle photo de l’espace de quelqu’un qu’il ne suit pas, alors que sa page Explore pourrait contenir des messages liés à la physique de manière plus générale.

Gutman a refusé de commenter la fréquence à laquelle les gens atteignent la fin de leur flux au quotidien. Il y aura des annonces dans les publications suggérées, et seules les photos et vidéos postées sur la grille apparaîtront pour l’instant, ce qui signifie que vous ne verrez pas de contenu IGTV ou Reels.

Les suggestions de publications pourraient facilement permettre aux gens de rester plus longtemps sur l’application. Selon Gutman, le produit n’a pas été conçu pour que les gens restent collés à leur téléphone. « Je pense que pour nous, c’est le fruit d’une vision d’il y a quelques années, où les gens voyaient vraiment le flux comme un lieu d’intérêt, et avec l’amélioration de l’apprentissage automatique et notre capacité à vous permettre de voir plus facilement certaines des publications qui sont sur Instagram chaque jour, et à vous apporter cette pertinence personnalisée », dit-il. « Nous voulons donc que les gens puissent voir plus facilement ce [contenu pertinent] lorsqu’ils arrivent à la fin de leur flux. C’est ce qui nous motive, nous voulons qu’il soit plus facile pour vous d’approfondir votre intérêt ».

Gagnant-gagnant

Ce changement permet aux utilisateurs de rester plus longtemps sur la plateforme et est présenté comme un moyen de les aider à trouver de nouveaux contenus correspondant à leurs intérêts. Bien entendu, les utilisateurs conservent également la possibilité de revenir sur les anciens contenus s’ils le souhaitent, c’est-à-dire les publications de plus de deux jours, en fonction du nombre de personnes suivies par le compte et de la fréquence à laquelle ces utilisateurs publient du contenu.

Il n’est pas surprenant que les messages proposés comprennent également des publicités, donnant ainsi à Instagram une nouvelle façon de monétiser sa plateforme sociale. On ignore combien d’utilisateurs font régulièrement défiler le bas de leurs flux et combien seraient enclins à continuer de parcourir du contenu supplémentaire plutôt que de passer à Snapchat ou TikTok. Mais, les suggestions de publications donnent également l’impression que Instagram s’inspire de TikTok, qui envoie les utilisateurs dans un flux continu de contenu qui ne se termine jamais. C’est en partie ce qui a fait le succès de l’application.