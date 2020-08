Un modèle OnePlus Nord pourrait être lancé avec un simple chargeur rapide de 18 W

OnePlus a remis le pied dans le marché du milieu de gamme avec le OnePlus Nord et le succès semble immédiat. La société prévoit déjà d’élargir la gamme Nord avec des options plus abordables — connues sous les noms de code Billie 1 et Billie 2 — dans les prochains mois. OnePlus proposera une connectivité 5G à un prix plus bas, mais un rapport suggère qu’une baisse importante de la charge sera également prévue.

Un futur smartphone de la gamme OnePlus Nord pourrait ne pas être équipé de la technologie Warp Charge de 30 W bien connue de la société.

Repéré pour la première fois par les gens de MySmartPrice, un nouveau smartphone OnePlus est apparu sur le site de certification TUV Rheinland. Il laisse entendre que l’appareil ne supportera qu’une charge rapide de 18 W.

Oui, comme le montre la capture d’écran ci-dessous, la tension de sortie du chargeur est de 5V/2A (10W) ou 9V/2A (18W). La sortie Warp Charge 30 W (5V/6A) de la société, très populaire, ne figure pas dans la liste des certifications. On ne sait pas grand-chose d’autre sur cet appareil pour l’instant. Il serait alimenté par le chipset Snapdragon 690 5G récemment annoncé.

De nouvelles économies

Cela signifie que OnePlus est prête à faire des économies pour réduire encore le prix de son smartphone tout en offrant un support 5G aux utilisateurs. Les Billie 1 et Billie 2 feront partie de la gamme Nord et devraient également être lancés aux États-Unis. Le OnePlus Nord a uniquement été lancé en Inde et en Europe au début du mois dernier.

Il sera étonnant que la société ne perde pas de temps et lance les variantes Nord plus abordables en même temps que la série OnePlus 8T plus tard dans l’année.