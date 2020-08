Voici les smartphones de Samsung qui recevront 3 ans de mises à jour Android

L’un des plus gros problèmes que l’on rencontre lorsqu’on choisit un smartphone Android est le nombre de mises à jour que son appareil recevra. Recevront-ils une génération de versions majeures du système d’exploitation ? Recevront-ils deux ou même trois générations ?

Et, cette problématique est également d’actualité avec Samsung. En effet, les smartphones et les tablettes du géant sud-coréen ne reçoivent que deux versions majeures d’Android, après quoi ils n’ont reçu que des correctifs de sécurité.

Samsung a confirmé lors de son événement « Galaxy Unpacked » au début du mois que la politique serait mise à jour avec 3 mises à jour Android différentes, et maintenant la société fournit un regard plus approfondi sur le tout dans une nouvelle annonce. Plus précisément, Samsung affirme que seuls quelques appareils bénéficieront de trois ans de mises à jour Android, et que tous font partie de la gamme Galaxy, tant sur les smartphones que sur les tablettes.

Bien sûr, promettre ces mises à jour ne les rend pas réelles et nous aurons trois ans pour voir si Samsung sera effectivement capable de tenir sa parole. Le calendrier de Samsung débutera avec le Galaxy S20, qui sera le premier appareil à recevoir une mise à jour Android 11 dans le courant de l’année.

Qui bénéficiera des mises à jour et qui n’en bénéficiera pas ?

Voici les appareils qui bénéficieront de trois ans de mises à jour Android, selon Samsung :

Galaxy S : Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20 en plus des S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite et des futurs appareils de la gamme Galaxy S

Galaxy Note: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite et futurs appareils de la gamme Note

Galaxy Z: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold et les futurs appareils de la gamme Z

Galaxy A: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G et une sélection des futurs appareils de la gamme A

Tablettes : Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G3, Tab S7, Tab S6 5G4, Tab S6, Tab S6 Lite et les futurs appareils de la gamme Tab S

Il va sans dire que si vous vous en tenez à la gamme Galaxy S et Galaxy Note, vous pouvez être sûr de toujours bénéficier des dernières modifications en matière de mises à jour également. Si vous êtes à la recherche d’un smartphone abordable, assurez-vous de faire quelques recherches avant d’acheter un smartphone de la gamme Galaxy A, car certains d’entre eux ne bénéficieront pas de trois générations de mises à jour.

Cependant, comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessus, un appareil qui est délaissé est le Galaxy Note9, qui ne recevra plus aucune autre mise à jour Android à l’avenir.