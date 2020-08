Apple cherche à déplacer une partie de la production d’iPhone vers le Vietnam

Les tensions politiques entre Washington et Pékin ayant atteint un niveau record, Apple envisagerait de transférer au moins une partie de sa production d’iPhone au Vietnam. C’est ce qui ressort de rapports émanant de ce pays d’Asie du Sud-Est, qui affirme que des représentants du géant américain de la technologie ont récemment inspecté une usine exploitée par son partenaire d’assemblage, Luxshare, dans le parc industriel de Van Trung pour vérifier sa viabilité pour la production d’iPhone.

Selon Tang Due Bang, le responsable des affaires étrangères de Luxshare, l’équipe d’Apple a non seulement inspecté l’usine proprement dite, mais aussi les conditions de vie des employés installés dans les dortoirs du site.

« La partie Apple a continuellement enquêté sur l’atelier de Luxshare… sur les conditions de production des iPhone. (Ils) ont soigneusement vérifié le bien-être et la sécurité des employés et ont mis cette question au premier plan, en particulier à proximité du site de production. S’il existe un dortoir pour les employés, ils n’ont pas à dépenser beaucoup d’argent pour vivre et sont équipés d’un climatiseur, d’un chauffe-eau, d’une machine à laver dans la chambre par Luxshare », a-t-il déclaré.

Dans l’état actuel des choses, les conditions de vie des employés ne répondent pas aux normes d’Apple en matière de bien-être. Cependant, Bang est confiant que les choses vont changer à l’avenir, après quoi, la société espère décrocher un contrat de fabrication d’iPhone avec Apple. L’usine susmentionnée produit actuellement des écouteurs sans fil, mais elle est en bonne voie pour fabriquer des Apple Watch à l’avenir.

Elle emploie actuellement environ 28 000 personnes, mais un contrat pour l’iPhone pourrait porter ce chiffre entre 50 000 et 60 000, affirme le rapport.

Un vaste plan pour Apple

L’installation est l’une des nombreuses opérations vietnamiennes travaillant pour Apple qui a cherché un soutien financier pour étendre ses chaînes d’assemblage d’AirPods en décembre 2019, financement que Luxshare a manifestement atteint. Selon Bang, l’usine de 30 hectares a été construite en 5 mois après la demande d’Apple d’étendre sa production.

Le Vietnam n’est pas le seul endroit que Luxshare souhaite utiliser pour la production d’iPhone. En juillet, elle a acquis une usine d’iPhone en Chine à Wistron pour environ 472 millions de dollars.