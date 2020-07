Lenovo Legion Phone Duel : un vrai smartphone pour les gamers et streamers

Lenovo a révélé son premier smartphone de gaming, le Lenovo Legion Phone Duel, qui va se vanter du dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 865+, une caméra dite « pop-up » et une mémoire vive allant jusqu’à 16 Go. Destiné aux joueurs qui prennent leurs jeux mobiles au sérieux, le Legion Phone Duel est doté d’un écran AMOLED de 6,65 pouces avec une résolution full HD+, soit 2 340 x 1 080 pixels, conçu pour être aussi heureux en orientation paysage qu’en portrait.

En effet, Lenovo estime que certaines personnes voudront l’utiliser de cette façon la plupart du temps, qu’elles jouent ou non. L’écran a une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

Sur le bord se trouve sans doute l’élément le plus distinctif, une caméra coulissant (« pop-up »). Plutôt que de sortir du haut du smartphone comme nous l’avons vu sur d’autres smartphones, la caméra de 20 mégapixels du Legion Phone Duel sort sur le côté. Elle peut filmer en 4K à 30 images par seconde, et se rabat automatiquement si vous lâchez le smartphone. À l’arrière, on retrouve une caméra de 64 mégapixels et des LED RGB pour un effet de gaming total.

Un joystick virtuel et deux déclencheurs ultrasoniques sont inclus pour jouer rapidement. Selon le titre, il est également possible d’utiliser des manettes de jeu filaire ou sans-fil, ou même un clavier et une souris. L’Audio to Vibration (A2V) va offrir un son directionnel et déclenche des vibrations localisées de façon appropriée à partir du smartphone. Il existe également des haut-parleurs 3D à double face en façade réglés par Dirac Audio.

Idéal pour les streamers

Lenovo envisage que tout cela soit utilisé par des streamers, qui pourront utiliser des applications comme YouTube et Twitch pendant qu’ils jouent. Quatre microphones antiparasites se chargent de l’audio. Lenovo préchargera différents filtres vidéo, et il y aura également une suppression de l’arrière-plan et une amélioration automatique de l’auto-installation. Les joueurs pourront enregistrer leur session et la vue de la caméra frontale, puis les fusionner avec l’image dans l’image pour les télécharger par la suite.

Bien sûr, tout cela serait inutile si le smartphone n’était pas aussi puissant qu’un smartphone Android lamnda. Le tout nouveau processeur Snapdragon 865+ de Qualcomm se trouve à l’intérieur, combiné à 12 ou 16 Go de mémoire vive LPDDR5. La capacité de stockage peut atteindre 512 Go UFS 3.1. Du côté de la connectivité, on retrouve les dernières normes, à savoir de la 5G et du Wi-Fi 802.11ax (2,4/5 GHz), du Bluetooth 5.0 et du NFC. Non seulement un, mais deux ports USB-C sont inclus — un en bas et un sur le côté gauche.

Pas encore disponible en France

Lenovo a équipé le Legion Phone Duel d’une batterie d’une capacité 5 000 mAh, répartie sur deux blocs. Avec un adaptateur de charge turbo de 90 W branché sur les deux ports USB-C, une charge intermédiaire prend 10 minutes, tandis qu’une charge complète peut être effectuée en 30 minutes. Un double refroidissement liquide et des tubes en cuivre ont été utilisés pour garder le smartphone au frais, et Lenovo a intentionnellement placé les batteries à l’endroit où vos mains tomberont pendant le jeu.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un smartphone de gaming très puissant. Lenovo affirme qu’il sera lancé ce mois-ci en Chine — sous le nom de Lenovo Legion Phone Pro – et qu’il sera suivi plus tard par le Lenovo Legion Phone Duel en Asie-Pacifique, dans la région de l’EMEA et en Amérique latine. Les prix varieront selon les marchés.