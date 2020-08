Le lancement de la série ASUS ZenFone 7 est confirmé pour le 26 août

Cela fait longtemps que nous attendons que ASUS nous annonce la date de lancement du successeur de son smartphone à caméra frontale rotative, la série de ZenFone 7. Le géant taïwanais n’a toujours pas officiellement partagé la date de lancement, mais il semble avoir fait l’objet d’une fuite. La gamme de smartphones ZenFone 7 de ASUS fera ses débuts officiels le 26 août à Taïwan.

La date de lancement a été révélée par une vidéo de l’événement prévu sur la chaîne officielle de ASUS Taiwan sur YouTube. La série ZenFone 7, qui devrait inclure le ZenFone 7 équipé du Snapdragon 865 et le ZenFone 7 Pro équipé du nouveau processeur overclocké, le Snapdragon 865+, sera lancée le 26 août à 8 heures, heure française.

La vidéo ci-dessous confirme l’existence de deux variantes de ZenFone 7, mais on ne sait pas grand-chose sur les prochains smartphones phares de ASUS. Les deux smartphones ont récemment passé la certification Bluetooth SIG, avec les numéros de modèle ZS670KS et ZS671KS. Nous ne savons toujours rien de sa conception ou de ses caractéristiques principales.

La rumeur veut que le ZenFone 7 conserve la caméra rotative trouvée à bord de son prédécesseur, connu sous le nom de ZenFone 6. Il sera doté d’un écran plus grand de 6,7 pouces, d’une énorme batterie d’une capacité de 5 000 mAh et d’une configuration multi-caméras à l’arrière. L’image vidéo suggère qu’une configuration à quatre caméras pourrait également être utilisée.

Il semble également que la lente charge de 18 W du vieux smartphone pourrait faire place à une charge rapide de 30 W.

Un prix plus élevé ?

Il reste encore plus d’une semaine avant le lancement officiel de la série de ZenFone 7, vous pouvez donc vous attendre à ce que ASUS lance d’autres teasers et partage de nouveaux détails dans les jours précédant le lancement. Le modèle de l’année dernière se distinguait par son prix de 499 €, moins cher que celui du OnePlus 7T et d’autres smartphones phares. Néanmoins, ASUS devrait suivra la tendance des prix plus élevés avec le Zenfone 7, notamment à cause du processeur Snapdragon 865 et aux composants 5G associés.

Il sera intéressant de voir ce que la société nous réserve après le mécanisme innovant de la caméra rotative. Quelles sont vos attentes par rapport à la série de ZenFone 7 ?