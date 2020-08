Une vidéo conceptuelle présente les nouveaux modèles d’iPhone 12

Il y a un dicton qui dit « Aimez tout ce qui est vieux », et il s’applique sans aucun doute aux tendances de la mode et du design. Les smartphones ne sont pas non plus à l’abri de cet adage, et le prochain iPhone 12 pourrait en être un excellent exemple.

Apple devrait lancer sa nouvelle gamme d’iPhone 12 à l’automne, et une vidéo conceptuelle publiée sur YouTube cette semaine nous donne un aperçu de ce qui nous attend. Créée par ConceptsiPhone, la vidéo montre que le design de l’iPhone 12 s’inspire fortement de celui de l’iPhone 4, un appareil que tout le monde a aimé et que beaucoup souhaitent voir revenir dans un style moderne.

Ce genre de choses s’est déjà produit, puisque l’iPhone SE était une interprétation moderne du design original, tous avec des bords carrés également, seulement que cette approche a finalement été abandonnée sur le modèle 2020. Le nouvel iPhone SE est maintenant basé sur l’iPhone 8, et présente le nouveau look de l’iPhone avec des coins arrondis et tout le reste.

Et maintenant, le seul espoir pour l’iPhone 4 de survivre à l’avenir est l’iPhone 12, qui pourrait finir par ressembler à celui de cette vidéo.

Comme le note 9to5Mac, ces modèles ne racontent malheureusement pas toute l’histoire de ce à quoi pourrait ressembler l’iPhone 12. Comme ils sont conçus pour les fabricants de coques, ils ne prêtent pas beaucoup attention à l’encoche prétendument plus petite à l’avant ni même à la disposition des caméras à l’arrière. Ces caméras sont censées être logées dans le même carré de toute façon, donc ce n’est pas un sujet de préoccupation pour les fabricants d’accessoires.

Des modifications dans les entrailles également

Apple dévoilera cette année quatre modèles d’iPhone 12 différents, le plus petit étant désormais doté d’un écran de 5,4 pouces. Tous les iPhone seront équipés d’une connectivité 5G, et cette mise à niveau cause des difficultés au géant de la technologie basé à Cupertino. En effet, la société prévoit une augmentation des prix pour la génération 2020. Cependant, pour faire face à cette situation, Apple est prête à prendre une décision drastique : la société veut retirer le chargeur de la boîte de l’iPhone pour tenter de maintenir le prix au même niveau que pour la génération 2019.

En d’autres termes, les clients n’auraient qu’à acheter un chargeur séparément ou à utiliser un ancien chargeur ou un chargeur sans fil si un tel matériel est disponible. Apple n’a pas encore confirmé le changement, mais nous saurons tout dans quelques semaines, car l’annonce pourrait avoir lieu en septembre ou octobre.