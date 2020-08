Photoshop sera bientôt en mesure d’identifier les images éditées

Adobe s’est associé à Twitter et au New York Times pour former la « Content Authenticity Initiative » (CAI) afin de développer une norme d’attribution des contenus numériques présentée l’année dernière. L’entreprise a récemment publié un livre blanc qui révèle les aspects techniques de la technologie et le calendrier de la preview de l’outil.

La première version de l’outil de cette initiative CAI sera présentée en preview dans la version d’Adobe Photoshop et Behance plus tard cette année. L’outil utilise le chiffrement pour signer les métadonnées essentielles de l’image, y compris la paternité, les actions d’édition, les détails du dispositif de capture et le logiciel utilisé.

Selon un nouvel article sur Wired, la plateforme de vérification photo et vidéo Truepic sera l’une des premières à adopter la CAI. Adobe prévoit de lancer la version bêta d’une application d’appareil photo sur Android qui utilise la CAI pour identifier les métadonnées dès que l’utilisateur clique sur les images.

« Nous imaginons un avenir où, si une information arrive sans données CAI, vous pourriez la regarder avec un scepticisme supplémentaire et ne pas vouloir faire confiance à ce média », a déclaré Andy Parsons, d’Adobe, à Wired.

Ce n’est pas la première fois qu’Adobe s’efforce de réduire les effets secondaires (sans jeu de mots) de la manipulation des images. En juin dernier, la société a collaboré avec des chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley pour former une intelligence artificielle qui détecte la manipulation des images faciales.

Éviter la désinformation

Bien que le concept semble génial sur le papier, il ne sera efficace que si la norme est largement adoptée, en particulier sur les plateformes des réseaux sociaux. Si elle est bien mise en œuvre, elle pourrait constituer une méthode efficace pour réduire la diffusion de fausses informations. Comme Twitter est l’un des partenaires de cet effort, nous pourrions voir ce concept intégré dans la plateforme à l’avenir.

L’authenticité des contenus est un sujet d’actualité, TikTok ayant récemment annoncé qu’il interdisait le faux contenu à l’approche des élections américaines et d’autres réseaux sociaux qui s’efforcent pour lutter contre la désinformation. Mais la proposition de la Content Authenticity Initiative est un peu différente des autres systèmes rétrospectifs.