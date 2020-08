Android 11 apporte la fonction sans fil à Android Auto pour tous les smartphones

Nous bénéficions aujourd’hui de nombreux équipements qui n’impliquent aucun contact physique ou connexion filaire, qu’il s’agisse de donner des ordres à nos smartphones, ou de les placer sur un dock pour les charger. Ces commodités sont particulièrement utiles dans les voitures où les conducteurs doivent garder les yeux sur la route et les mains sur le volant.

Malheureusement, ils doivent encore se battre avec des câbles USB pour pouvoir utiliser leur smartphone avec leur voiture équipée d’Android Auto. Heureusement, Android 11 va enfin supprimer cette restriction, mais avec une exigence importante.

Google apporte enfin la connectivité sans fil à Android Auto pour tous les smartphones Android. C’est ce qui ressort d’une page d’assistance mise à jour pour Android Auto, qui décrit les options de connectivité pour le système d’info-divertissement embarqué de Google. Selon le géant de la recherche, tous les appareils Android 11 dotés d’une connectivité Wi-Fi 5 GHz devraient pouvoir se connecter sans fil aux systèmes Android Auto.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, Google indique que « tous les smartphones équipés d’Android 11.0 et du Wi-Fi 5 GHz » pourront désormais utiliser cette fonctionnalité. Elle a été initialement déployée fin 2018 sur les appareils Pixel de Google et sur certains des smartphones haut de gamme Galaxy S et Galaxy Note de Samsung. Cependant, avec la fonction désormais intégrée au projet AOSP, tous les appareils Android fonctionnant sous Android 11 ou une version supérieure devraient pouvoir se connecter sans fil aux systèmes Android Auto.

Notez que pour utiliser cette option, vous aurez besoin d’un smartphone prenant en charge la connectivité 5 GHz, une caractéristique que l’on retrouve très peu dans la plupart des smartphones Android d’entrée de gamme. Cela dit, en théorie, même les appareils Android One devraient pouvoir profiter de cette nouvelle fonctionnalité, même si les appareils Android Go — généralement des smartphones d’entrée de gamme dotés d’un matériel sans fil — n’auront peut-être pas cette chance.

De quoi populariser Android Auto

Dans l’UE, et donc en France, les smartphones doivent se conformer à des réglementations supplémentaires pour pouvoir utiliser le Wi-Fi 5 GHz dans les voitures. Les pays comme le Japon et la Russie, qui interdisent les options de connectivité sans fil pour les systèmes de divertissement embarqués, ne bénéficieront pas non plus de cette nouvelle fonctionnalité. Quoi qu’il en soit, il s’agit toujours d’une étape bienvenue et d’un ajout positif dans Android 11, contrairement à certains changements qui déprécient en fait les fonctionnalités existantes de la plateforme.

L’ajout de tous les smartphones Android 11 à la liste de compatibilité peut changer la donne pour Android Auto, d’autant plus qu’elle tente d’étendre sa couverture à un plus grand nombre de voitures. Ce dernier point sera bien sûr le facteur décisif pour savoir si Android Auto pourra réellement s’imposer durablement sur le marché automobile.