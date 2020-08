Microsoft Teams reçoit une mise à jour majeure sur iOS et Android

Microsoft Teams est devenue une solution incontournable de nos jours étant donné que de nombreuses personnes travaillent encore à la maison, et le géant du logiciel basé à Redmond travaille 24 heures sur 24 pour améliorer l’expérience avec le service non seulement sur le bureau, mais aussi sur le mobile.

Car oui, Teams supporte à la fois Android et iOS avec des applications dédiées pour ces plateformes, et les mises à jour que Microsoft publie apportent généralement beaucoup de bonnes choses. C’est le cas des nouvelles mises à jour publiées cette semaine et qui comprennent des tonnes d’améliorations pour iOS et Android.

Par exemple, Microsoft Teams pour Android permet désormais aux utilisateurs de télécharger une image directement dans leur galerie et de faire des recherches dans les chats et les canaux. De plus, l’application permet maintenant aux utilisateurs de générer des liens pour les invitations à des réunions, permettant ainsi à d’autres personnes de se joindre à Teams sans avoir de compte Teams.

Sur l’iPhone, la mise à jour apporte une vue quotidienne de l’agenda des futures réunions, et les utilisateurs peuvent les rejoindre, les modifier ou les partager avec leurs contacts.

Une autre amélioration majeure concerne les vidéos dans les appels et les réunions, puisque Microsoft Teams permet désormais aux utilisateurs d’Apple de voir plus de vidéos en même temps sur leurs appareils. Sur l’iPhone, la nouvelle grille est de 2 x 4, ce qui permet de voir 8 vidéos en même temps, tandis que sur l’iPad, la limite a été portée à 9 avec une configuration de 3 x 3.

Des améliorations bienvenues

Les utilisateurs qui se connectent à Teams sur un plan de données limité peuvent également configurer la quantité de données que l’application peut utiliser lorsque la vidéo est en cours. Comme toujours, cette mise à jour comprend également plusieurs corrections de bugs et améliorations de performances.

Dans l’ensemble, il s’agit sans aucun doute de mises à jour bienvenues, d’autant plus que de plus en plus de personnes utilisent Microsoft Teams de nos jours, non seulement sur le bureau, mais aussi sur le mobile et sur le Web. Les nouvelles versions des applications sont déjà disponibles en téléchargement avec les améliorations mentionnées ci-dessus.