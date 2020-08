Les GPU Intel Xe pour les joueurs devraient arriver en 2021

Intel doit présenter ses prochains processeurs Tiger Lake le 2 septembre, ainsi que ses GPU basés sur l’architecture Xe. Le fabricant de puces américain a relancé sa vision du matériel GPU et est prêt à livrer des GPU Xe à bord des processeurs Tiger Lake dans le courant de l’année. Avant l’annonce officielle dans quelques semaines, Intel a donné quelques détails sur son architecture GPU Xe à venir lors de la Architecture Day 2020 de la société.

L’un des points forts de l’événement était la nomenclature des GPU Xe. Les CPU Tiger Lake feront leur apparition publique le mois prochain avec une puce graphique intégrée Xe-LP. Elle comporte 96 unités d’exécution (UE), soit une augmentation de 50 % par rapport aux 64 processeurs du Ice Lake. Il apportera également des améliorations en matière de performances et de consommation d’énergie.

Si les ordinateurs portables bénéficient d’une amélioration graphique substantielle grâce au Xe-LP, Intel souhaite également répondre aux besoins des joueurs et des créateurs à l’avenir. L’entreprise a révélé aujourd’hui qu’elle appelle l’architecture Xe axée sur le joueur, Xe-HPG. Cette architecture prendra en charge de nouvelles fonctions graphiques, notamment le ray tracing avec accélération matérielle et la mémoire DDR6. Le fabricant n’a pas partagé d’autres spécifications pour le moment et a déclaré qu’il « prévoit d’expédier cette micro-architecture en 2021 ».

Je suis très enthousiaste à l’idée de tester le GPU d’Intel, car la société promet des performances exceptionnelles. Elle a montré que Xe-LP fonctionne avec des titres récents de l’AAA tels que Battlefield V et PUBG avec des graphismes 1080p plutôt fluides.

Il prend également en charge les écrans UHD jusqu’à 8K avec un taux de rafraîchissement de 360 Hz. On ne peut donc qu’imaginer comment l’architecture Xe-HPG d’Intel sera optimisée pour les gamers.

Une réelle concurrence à NVIDIA et AMD ?

Le Xe-LP et le Xe-HPG ne sont qu’une partie de la stratégie matérielle du fabricant de puces. La société travaille déjà à l’extension de son architecture GPU Xe au-delà des GPU internes et externes, respectivement pour les ordinateurs portables et les PC. La puce Xe-HP, comme Intel le décrit dans son article de blog, est la première architecture GPU multi-niveaux, hautement évolutive et performante du secteur.

Si vous n’avez pas suivi les dernières informations de la société, Intel a déjà annoncé plus tôt cette année le tout premier GPU discret « DG1 » pour les développeurs et un GPU de serveur personnalisé basé sur l’architecture Xe-LP. Le fabricant de puces américain prévoit de s’attaquer au marché du GPU dominé par NVIDIA et AMD, mais seul le temps dira si ses GPU à architecture Xe peuvent rivaliser avec ceux de ses concurrents en matière de consommation d’énergie, de performances thermiques et de performances globales.