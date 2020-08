Comment installer Fortnite sur Android en dehors du Play Store ?

Le développeur du très populaire jeu de battle royale, Fortnite, a lancé sa propre bataille contre Apple et Google la semaine dernière. Dans une série de coups bien orchestrés, Epic a intentionnellement enfreint les règles de l’App Store et de Google Play, ce qui a entraîné le retrait de Fortnite des deux boutiques. Et en réponse, Epic a intenté des poursuites contre Apple et Google dans le but de forcer les entreprises à changer les règles.

La bataille juridique pourrait avoir de sérieuses implications sur la relation entre les app stores et les développeurs. Mais pour l’instant, il y a un groupe de personnes prises entre deux feux : les joueurs.

Il n’existe actuellement aucun moyen officiel de télécharger, d’installer et de jouer à Fortnite sur un iPhone. Mais si vous avez un appareil Android, vous pouvez toujours installer Fortnite, mais pas par l’intermédiaire du Play Store.

Voici deux façons de le faire :

Si vous avez un smartphone Samsung, recherchez Fortnite dans la boutique d’applications Samsung (ou cliquez simplement sur ce lien vers Fortnite dans le Galaxy Store).

Si vous avez un autre appareil Samsung, vous pouvez utiliser l’application « Epic Games » en sideload.

Le sideloading

Cette deuxième méthode consiste à outrepasser l’interdiction :

Visitez le site fortnite.com/android depuis votre smartphone Cliquez sur l’option « À obtenir dans l’appli Epic Games » Votre téléphone va télécharger un installateur APK Vous pouvez appuyer sur la notification qui vous informe que le EpicGamesApp.apk a été téléchargé pour lancer l’installateur, ou trouver l’application dans vos téléchargements en utilisant une application de gestion de fichiers Appuyez sur le fichier APK pour lancer l’installation Si vous avez déjà installé une application téléchargée depuis le navigateur, il devrait vous demander si vous souhaitez l’installer (cliquez sur le bouton d’installation). Si ce n’est pas le cas, vous devrez peut-être autoriser l’installation d’applications provenant de sources inconnues pour votre navigateur Web Une fois que l’application Epic Games est installée, ouvrez l’application et appuyez sur Fortnite Sur l’écran suivant, appuyez sur “Installer”

Pendant le processus d’installation, vous verrez probablement apparaître un message pop-up vous informant que Epic Games n’a pas la permission d’installer les applications. Si cela se produit :

Cliquez sur Paramètres Sur l’écran suivant, faites glisser le curseur « Autoriser cette source » Appuyez sur Installer dans l’écran suivant

L’installation de l’application devrait prendre quelques minutes, mais il restera à télécharger 3,6 Go de données. Dans l’ensemble, l’installation de Fortnite sans passer par une boutique d’applications est un peu fastidieuse, mais comme le téléchargement du jeu se fait directement depuis les serveurs d’Epic, cela devrait être relativement sûr.