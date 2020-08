Telegram lance des appels vidéo en tête-à-tête sur iOS et Android

L’application de messagerie sécurisée Telegram est de retour avec une nouvelle mise à jour, celle-ci apportant une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs : les appels vidéo. Cette nouvelle fonctionnalité s’accompagne de la même sécurité qui attire de nombreux utilisateurs sur la plateforme, offrant une alternative plus sûre aux appels téléphoniques ordinaires et à de nombreuses autres applications vidéo. De plus, la mise à jour apporte également un autre lot d’emojis amusants et animés.

En effet, Telegram a déployé la version alpha de sa fonction d’appel vidéo sur iOS et Android, avec la promesse que les appels de groupe arriveront bientôt sur l’application de messagerie sécurisée. Dans un article de blog, Telegram a déclaré que les appels vidéo individuels peuvent être lancés à partir des pages de profil des contacts, avec la possibilité d’activer ou de désactiver la vidéo à tout moment de l’appel.

Les appels vidéo sur Telegram supportent le mode image dans l’image, de sorte que les gens peuvent vérifier et répondre à leurs messages tout en parlant à un ami. Les appels sont également protégés par un chiffrement de bout en bout, la sécurité étant confirmée par des emojis correspondants sur l’écran à chaque extrémité de la ligne.

Telegram continue à travailler sur d’autres fonctionnalités et améliorations pour son offre d’appels vidéo, en précisant qu’elle travaille au lancement d’appels vidéo de groupe dans les prochains mois.

La prochaine fonctionnalité permettra à l’application de se lancer sur le marché de la vidéoconférence, qui est devenu plus crucial, car les gens restent à la maison pendant la pandémie de COVID-19.

Telegram fête son 7e anniversaire

L’article de blog annonçant le lancement des appels vidéo célèbre également les 7 ans de Telegram, qui compte désormais plus de 400 millions d’utilisateurs. En plus des appels vidéo, Telegram a également introduit un nouveau lot d’emojis animés pour donner plus de personnalité aux messages de chat.

Telegram a toujours mis l’accent sur la sécurité, son fondateur Pavel Durov ayant même critiqué WhatsApp en début d’année pour avoir contenu des portes dérobées dangereuses et délibérées.