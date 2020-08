Facebook prolonge le télétravail pour les employés jusqu’en juillet 2021

Facebook s’ajoute à la liste croissante des entreprises qui étendent les politiques de télétravail dans le contexte de la pandémie liée au coronavirus. Alors que la pandémie obligeait les entreprises à renvoyer leurs employés chez eux pour faire du télétravail, l’industrie technologique a montré la voie en s’adaptant à la nouvelle situation.

Twitter a été l’une des premières entreprises à modifier ses politiques pour permettre aux employés de travailler à domicile pour toujours. À l’époque, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a déclaré qu’il pensait que d’ici 5 à 10 ans, Facebook pourrait voir la moitié de ses postes devenir définitivement distants.

Aujourd’hui, Facebook s’est joint à Google pour prolonger les politiques de télétravail jusqu’à l’année prochaine. Alors que Google a déclaré que ses employés pouvaient travailler à domicile jusqu’en juin 2021, Facebook prolonge sa politique jusqu’en juillet 2021.

Les deux géants de la technologie ont d’importants bureaux dans un certain nombre de villes du monde entier. Et malgré la pandémie qui les a obligés à offrir des modalités de travail plus flexibles qu’ils ne le font habituellement, les deux ont continué à développer leur présence physique au bureau, signalant leur engagement à exploiter leurs propres lieux de travail — pas vraiment une surprise étant donné l’argent investi au fil des ans pour transformer les bureaux en terrains de jeux remplis davantage conçus pour garder le personnel sur place plus longtemps.

La nouvelle normalité ?

Selon The Verge, le porte-parole de Facebook, Nneka Norville, a déclaré « Sur la base des conseils des experts de la santé et du gouvernement, ainsi que des décisions tirées de nos discussions internes sur ces questions, nous permettons aux employés de continuer à travailler volontairement à domicile jusqu’en juillet 2021. En outre, nous donnons aux employés une prime supplémentaire de 1 000 dollars pour les besoins de s’équiper à domicile ».

À un moment donné, alors que de plus en plus d’entreprises continuent à étendre les politiques de télétravail, ce n’est qu’une question de temps avant que le télétravail ne devienne la nouvelle norme.