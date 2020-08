Les applications Windows fonctionneront sur les Chromebooks avec Parallels Desktop

Les Chromebooks ont de plus en plus la cote ces jours-ci, mais l’un des inconvénients qui ont fait réfléchir beaucoup de gens avant d’en acheter un est le manque de support pour les applications Windows. Après tout, Windows reste un élément essentiel du monde des ordinateurs de bureau, et c’est là que se trouve actuellement la majorité des applications. Mais, tout va bientôt être résolu, car Parallels va apporter l’émulation des applications Windows aux Chromebooks dans le courant de l’année.

Et selon une annonce officielle, le nouveau Parallels Desktop for Chromebook Enterprise permettra aux utilisateurs d’exécuter des applications Windows sur les appareils Chrome OS sans même avoir besoin d’une connexion Internet.

Clairement destinée aux entreprises pour l’instant, la nouvelle solution permet aux possesseurs d’un Chromebook de découvrir le monde de Windows sans avoir à installer un second système d’exploitation. Et c’est certainement une bonne nouvelle, bien qu’une chose importante à prendre en compte soit la performance du logiciel fonctionnant en mode d’émulation.

Parallels affirme qu’il essaie spécifiquement de faire en sorte que l’expérience avec les applications Windows soit aussi native que possible.

« Les administrateurs informatiques pourront facilement gérer les déploiements d’images système Windows qu’ils préparent, mettent en service et fournissent automatiquement à la disposition de leurs employés. Ces machines virtuelles sont des installations Windows totalement performantes ; les administrateurs peuvent installer des applications, les gérer à distance et aider les utilisateurs avec des outils familiers, tout comme ils le font avec les PC Windows traditionnels », explique Nick Dobrovolsiky, vice-président senior de l’ingénierie et du support client chez Parallels.

Microsoft Office arrive sur les Chromebooks

Comme l’a fait remarquer Neowin, Google elle-même a teasé les applications Windows arrivant sur les Chromebooks plus tôt cette année, bien qu’aucun détail n’ait été disponible sur le moment où tout est censé se produire. L’annonce du 6 juillet de Parallels n’inclut pas non plus de date de sortie claire, mais elle confirme que le tout serait disponible pour les entreprises pour le moment.

Google a déclaré qu’avec la puissance de Parallels, les utilisateurs pourront utiliser certaines des applications Windows les plus populaires sur les Chromebooks, y compris même la suite de productivité Office de Microsoft.