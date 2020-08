Google Chrome et Microsoft Edge continuent de se développer, Firefox en chute libre

Google Chrome et Microsoft Edge ont tous deux réussi à augmenter leur part de marché en juillet 2020, selon les chiffres fournis par NetMarketShare. Et, il semble que la plus grande victime de cette croissance continue ne soit autre que Firefox.

L’application de Mozilla a longtemps été le deuxième navigateur de bureau le plus utilisé, mais maintenant que Microsoft Edge a achevé le passage à Chromium et que de plus en plus de personnes lui donnent une chance, sa part de marché ne cesse de décliner.

Et Firefox est en fait en train de sombrer si vite qu’il a déjà perdu la deuxième place, Google Chrome et Microsoft Edge étant désormais le fer de lance du marché des navigateurs de bureau. Le mois dernier, Google Chrome a augmenté sa part de marché de 70,19 % à 71,00 %, tandis que Microsoft Edge a bondi de 8,07 % à 8,46 %. Pendant ce temps, Firefox est passé de 7,58 % à 7,27 %.

La migration vers le moteur Chromium a permis à Microsoft de transformer Edge en un navigateur multiplateforme, et c’est l’une des raisons qui ont contribué à la croissance de la nouvelle application.

Edge est désormais disponible non seulement sous Windows 10, mais aussi sous Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et même sous macOS. En même temps, Microsoft travaille également sur une version Linux du navigateur, et une version preview est attendue d’ici la fin de l’année.

Un navigateur par défaut dans Windows 10

Mais ce qui a fait de Microsoft Edge le deuxième navigateur de bureau le plus utilisé sur le marché si rapidement après le passage à Chromium, c’est sans aucun doute le fait que Microsoft le propose comme navigateur par défaut dans Windows 10.

Le nouveau Edge remplace la précédente version du navigateur comme application par défaut dans le système d’exploitation, et avec Windows 10 lui-même devenant également la première plateforme de bureau au monde, la part de marché de Edge augmente également. Microsoft propose le nouvel Edge à la fois en téléchargement manuel et en mise à jour automatique sur les appareils Windows 10.