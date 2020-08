Ce masque à LED dispose d’un écran personnalisable intégré

Alors que le besoin de masques continue d’augmenter en raison de la pandémie actuelle de coronavirus, nous voyons différents types de masques apparaître sur le marché. Nous avons vu des entreprises mettre au point des masques qui se nettoient d’eux-mêmes, et même des masques compatibles avec la technologie de reconnaissance faciale. Aujourd’hui, une marque de mode et de technologie a mis au point un masque qui s’allume et affiche des messages personnalisés sur un écran LED.

Lumen Couture est essentiellement une marque de mode axée sur la technologie, dirigée par un entrepreneur de mode, Chelsea Klukas. La marque fabrique des vêtements inhabituels en combinant la mode et la technologie. Elle a récemment lancé une nouvelle gamme de masques à LED, qui devrait plaire étant donné que la crise mondiale actuelle continue de s’aggraver.

Ainsi, les nouveaux masques à LED de la société ressemblent à des masques ordinaires jusqu’à ce qu’ils s’allument pour montrer un message personnalisé ou un visuel personnalisé. Cela est devenu possible grâce à un mince écran matriciel LED qui reste sous le tissu. Les utilisateurs peuvent contrôler cet écran LED par une application et peuvent également détacher les composants du masque pour les rendre lavables. Il est livré avec une batterie et un câble de charge.

Pour contrôler l’écran du masque, les utilisateurs doivent se procurer une application sur l’App Store ou le Google Play Store. Dans cette application, les utilisateurs peuvent ajouter des messages personnalisés qui apparaîtront sur le masque.

Selon le créateur, placer un écran à l’intérieur d’une petite chose comme un masque n’est pas aussi important que d’y placer une batterie.

Une norme dans la société

Maintenant, en plus de fabriquer ces masques LED, la société fabrique également des sweats à capuche, des robes, des hauts et des pantalons qui sont dotés de LED personnalisables. Ainsi, Klukas a déclaré qu’après que la pandémie ait commencé à annuler les événements en personne et que les ventes de ses autres produits aient commencé à diminuer, elle s’est tournée vers la création de la dernière mode qui devient progressivement une norme dans les sociétés.

Elle a également ajouté que, comme elle ne voulait pas avoir l’air de quelqu’un qui profite de la pandémie, sa marque a fait don d’un pourcentage des bénéfices provenant des ventes de masques LED en juin au Fonds de secours du COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé.

Si vous souhaitez suivre la dernière tendance en matière de masques, vous pouvez donc consulter les masques LED sur le site officiel de Lumen Couture.