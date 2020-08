Apple annonce de fortes ventes de Mac et d’iPad, et des bénéfices records au 3e trimestre

Aujourd’hui, Apple a annoncé avoir enregistré un succès significatif au cours des trois derniers mois avec des ventes de nombreux de ses produits et ce malgré le contexte que nous connaissons tous, à savoir la pandémie liée au COVID-19. Les ventes nettes ont augmenté (par rapport à la même période l’année dernière) pour chacune de leurs catégories de produits. Cela inclut l’iPhone, le Mac, l’iPad, les services et la catégorie fourre-tout « Wearables, Home and Accessories ».

À la même période, le chiffre d’affaires global d’Apple a augmenté de 11 % par rapport à l’année dernière. Le bénéfice par action a augmenté de 18 %. Les ventes internationales ont représenté 60 % de l’activité d’Apple au cours des trois derniers mois.

Si l’on ventile les catégories de ventes, l’iPhone a représenté 44 % des recettes, soit un chiffre d’affaires net de 26,4 milliards de dollars au cours des trois derniers mois. C’est une augmentation par rapport aux 25,99 milliards de dollars enregistrés à la même période l’année dernière.

La catégorie « Mac » est passée d’un chiffre d’affaires net de 5,8 milliards à la même époque l’année dernière à un surprenant 7,08 milliards au cours des trois derniers mois se terminant le 27 juin 2020. Les ventes nettes d’iPad sont passées de 5 milliards l’année dernière au cours de cette période de trois mois à 6,58 milliards cette année.

Tous les produits Apple fonctionnent

Les ventes de wearables, de produits pour la maison et d’accessoires sont passées de 5,3 milliards de dollars l’année dernière au cours de ce trimestre à 6,5 milliards de dollars cette année. Les services sont passés quant à eux de 11,5 milliards l’année dernière à 13,16 milliards de dollars pour ce trimestre. Il semblerait que quoi qu’Apple fasse, cela fonctionne.

Cela, ou alors Apple a tout simplement la chance d’être la marque d’appareils vers laquelle les gens se tournent lorsqu’ils veulent se divertir et/ou travailler depuis chez eux pendant une pandémie mondiale sans précédent. Dans tous les cas, Apple est le grand gagnant.