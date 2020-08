Vous pouvez maintenant émuler Mac OS 8 avec une application simple et autonome

Si rester longtemps à la maison devient bien trop ennuyeux, pourquoi ne pas faire tourner d’anciens logiciels sur votre PC sous Linux pour avoir un aperçu des applications avec lesquelles nous travaillions dans les années 90 ?

Une application Electron publiée par le développeur Felix Rieseberg nous permet d’installer Mac OS 8 sur pratiquement tous les ordinateurs Windows, Linux ou Mac, et la page GitHub du projet vous garantit une expérience complète.

Il s’agit d’un Macintosh Quadra de 1991 dont nous parlons ici, avec la machine virtuelle émulant le système d’exploitation fonctionnant sur un processeur Motorola, qui est celui que Apple elle-même a utilisé sur ses ordinateurs avant de faire la migration vers PowerPC.

L’application est équipée de certaines des applications que les utilisateurs aimaient le plus il y a près de 30 ans, notamment Internet Explorer et Netscape, bien qu’il va sans dire qu’aucun des deux ne fonctionnerait pour naviguer sur le Web étant donné la vieille technologie qui y est disponible. Le développeur souligne même que vous ne pourriez pas ouvrir Google, mais c’est quand même une façon assez soignée de voir l’évolution des navigateurs depuis les années 90.

« Vous trouverez divers jeux et démos préinstallés, grâce à un vieux CD de démo de MacWorld datant de 1997. À savoir, Oregon Trail, Duke Nukem 3D, Civilization II, Alley 19 Bowling, Damage Incorporated, et Dungeons & Dragons », explique le développeur.

« Il y a également diverses applications et essais préinstallés, dont Photoshop 3, Premiere 4, Illustrator 5.5, StuffIt Expander, le kit de construction de pages Web d’Apple, et plus encore ». Bien sûr, il va sans dire que ce n’est rien d’autre qu’un projet amusant qui vous permet de goûter aux premières builds de Mac, il n’est donc pas censé « en faire quelque chose de sérieux », comme l’explique le développeur lui-même.

Vous pouvez trouver tous les détails sur la page GitHub liée ci-dessus.