Firefox 79 apporte une interface utilisateur remaniée et un mode sombre sur Android

Mozilla déploie une mise à jour majeure de son navigateur Web Firefox pour les appareils Android. En fait, Mozilla a enfin commencé à déployer sa version remaniée du navigateur Firefox pour Android (nom de code Fenix) sur le canal stable du Google Play Store. Avec cette mise à jour, Firefox abandonne son ancienne interface utilisateur sur Android.

La nouvelle mise à jour apporte le nouveau moteur GeckoView, un mode sombre élégant, les Collections (implémentation de Mozilla des groupes d’onglets), la barre d’adresse inférieure, et plus encore. Elle porte le numéro de version 79.0.0.

Le déploiement n’est pas une surprise puisque Mozilla a décidé de simplifier son navigateur sur Android plus tôt ce mois-ci en arrêtant les anciennes Firefox Nightly et Firefox Preview Nightly, ouvrant ainsi la voie à la nouvelle mise à jour.

Il convient de noter que Firefox 79 définit par défaut la protection renforcée contre le pistage comme étant stricte. Selon l’entreprise, ce réglage protège des traqueurs publicitaires et analytiques, ainsi que des traqueurs de minage de cryptomonnaie et de capture d’empreinte numérique.

Un aspect de la nouvelle mise à jour de Firefox que tout le monde n’apprécierait pas est la disponibilité limitée des extensions. Alors que l’ancien Firefox permet de prendre en charge plusieurs extensions dans plusieurs catégories, le nouveau ne prend en charge que neuf d’entre elles.

Le support d’extensions

Les extensions disponibles dans Firefox 79 comprennent uBlock Origin, Dark Reader, HTTPS Everywhere, Privacy Badger, NoScript Security Suite, Decentraleyes, Search by Image, YouTube High Definition et Privacy Possum. On peut s’attendre à ce que la société apporte d’autres extensions à l’avenir.

Comme dit plus haut, ce n’est pas une grande surprise pour les personnes qui ont gardé un œil sur le développement du navigateur Web open source. Firefox 79 est d’ores et déjà disponible sur le Google Play Store.