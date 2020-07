Une fuite révèle le câble Lightning tressé de l’iPhone 12

Plus on s’approche du lancement prévu de l’iPhone 12 à l’automne, plus les informations sur le nouvel appareil font la une des journaux. Et cette fois, c’est le câble officiel d’Apple qui fait l’objet de fuites sur la toile.

Des rumeurs antérieures ont indiqué que Apple pourrait remplacer le câble traditionnel qui est livré dans la boîte de l’iPhone par une version tressée qui serait fondamentalement plus résistante.

Ce n’est pas un secret que les fins câbles Lightning d’Apple finissent par s’effilocher. Et selon des personnes qui connaissent bien le sujet, la société veut régler ce problème une fois pour toutes en remplaçant les cordons qui accompagnent la nouvelle génération d’iPhone 12 par une version plus durable.

La conception tressée n’est pas une nouveauté dans le monde d’Apple, puisque le géant technologique basé à Cupertino propose déjà aux clients des câbles d’alimentation tressés pour Thunderbolt, Mac Pro Lightning et HomePod.

Et, les photos publiées par L0vetodream prétendent montrer ce nouveau câble tressé pour l’iPhone 12 aux côtés de ce qui est probablement un câble noir pour le Mac Pro.

Bien sûr, rien ne confirme qu’il s’agit du câble qui accompagnera l’iPhone 12 à l’automne, mais un tel design est logique, surtout si Apple veut passer à un design tressé.

La seule chose dans la boîte de l’iPhone 12

Il n’y a pas grand-chose que vous puissiez voir sur la capture d’écran, même si une chose qui vaut la peine d’être remarquée est que les câbles ne semblent pas être fournis avec le traditionnel renforcement utilisé au niveau des connecteurs Lightning et USB-C. Cela pourrait rendre les cordons sujets à des dommages analogues, mais c’est quelque chose qui reste à voir à long terme.

Ce nouveau câble pourrait en fait être la seule chose que les acheteurs d’iPhone 12 reçoivent dans la boîte, car il est probable qu’Apple prévoit de retirer tous les accessoires, y compris le chargeur. Techniquement, les acheteurs d’iPhone 12 devraient donc acheter un chargeur séparément ou utiliser un chargeur existant s’ils ont déjà acheté un autre modèle d’iPhone.