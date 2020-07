Apparemment, le Galaxy Note 20 ne sera pas plus cher que le Galaxy Note 10

Le 5 août, Samsung devrait dévoiler le nouveau Galaxy Note 20, dont les ventes devraient commencer plus tard dans le mois. En d’autres termes, des informations complètes sur ce nouvel appareil devraient être disponibles dans environ deux semaines, mais en attendant, voici de nouveaux détails provenant directement d’une rumeur.

Un rapport du site coréen Yonhap indique que Samsung n’a pas l’intention de rendre le Galaxy Note 20 plus cher que le modèle qu’il remplace, malgré toutes les mises à jour matérielles qui sont attendues sur le nouvel appareil.

En d’autres termes, le prix du Galaxy Note 20 sera exactement le même que celui du Galaxy Note 10, selon le rapport, ce qui ne peut être qu’une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont voulu acheter le nouveau vaisseau amiral de Samsung.

En termes de prix, cela signifie que le Galaxy Note 20 de base pourrait être disponible pour 959 euros, tandis que le Galaxy Note 20 Ultra, qui est le modèle plus grand et amélioré, pourrait être proposé à un peu plus de 1 159 euros.

Lancement le 5 août

Si cela place évidemment le prix du Galaxy Note 20 dans la catégorie super-premium, ce n’est pas nécessairement une surprise, car c’est le dernier et le meilleur en matière de smartphones Samsung. Considéré comme le plus puissant rival de l’iPhone, le Galaxy Note 20 est évidemment doté d’améliorations massives par rapport à la précédente génération.

Et d’après les fuites qui ont fait la une des journaux ces dernières semaines, l’un des points forts est un écran plat AMOLED amélioré qui supportera un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

De plus, l’écran plat signifie que le S Pen amélioré pourrait être capable de faire encore plus, en rendant des choses comme le dessin et l’écriture plus naturelles. L’écran utilisera la protection Gorilla Glass 7, et la batterie recevra également une mise à niveau bienvenue afin de fournir au moins une journée complète de batterie par charge.