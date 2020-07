OnePlus Buds : les premiers écouteurs sans fil de OnePlus à 89 €

OnePlus a officiellement annoncé les OnePlus Buds, sa première paire de véritables écouteurs sans fil, aux côtés de son smartphone de milieu de gamme OnePlus Nord. Si vous avez suivi les nombreux teasers et annonces de la société, leur apparence et leurs caractéristiques ne vous surprendront pas tant que ça.

Cependant, vous auriez pu penser que le prix serait plus élevé, car à seulement 89 euros, les OnePlus Buds sont parmi les ensembles de véritables écouteurs sans fil les plus abordables du marché. Étant donné leur prix, il s’agit véritables écouteurs sans fil assez simple.

Il n’y a pas d’annulation du bruit, pas d’embouts en silicone et pas de recharge sans fil. Le boîtier de charge comprend une batterie qui est rechargée par un cordon USB qui est inclus avec l’achat des Buds. La capacité de charge du boîtier est de 430 mAh, tandis que celle de chaque écouteur est de 35 mAh.

Vous obtenez jusqu’à 7 heures d’autonomie à partir des écouteurs eux-mêmes et jusqu’à 30 heures au total si l’on tient compte de l’autonomie supplémentaire de la batterie grâce au boîtier de charge. En ce qui concerne la charge, OnePlus indique que vous obtiendrez 10 heures d’écoute pour seulement 10 minutes de charge, et qu’une charge complète devrait prendre environ 80 minutes.

Des caractéristiques très intéressantes

Mais, sous le plastique des écouteurs, il y a quelques caractéristiques très intéressantes. Tout d’abord, le support de la technologie Dolby Atmos, qui devrait créer une meilleure expérience de son surround lors de l’écoute de contenus compatibles. Les écouteurs ont également un indice de résistance à l’eau IPX4, ce qui signifie qu’ils survivront aux éclaboussures de lumière. En outre les écouteurs OnePlus Buds fonctionnent avec la connectivité Bluetooth 5.0 et Fast Pair. Si vous avez un appareil Android doté du Bluetooth (et accès à Fast Pair), il vous suffit d’ouvrir l’étui des écouteurs pour la première fois pour voir un message d’invite apparaître sur l’écran de votre smartphone. Appuyez sur l’invite et les OnePlus Buds seront appairés en un instant.

Les OnePlus Buds sont disponibles en gris et en blanc et d’une jolie couleur bleue. Ils sont disponibles en précommande dès aujourd’hui.