Le Galaxy Note 20 Ultra va mettre l’accent sur le S Pen et l’intégration de xCloud

À deux semaines du grand dévoilement, nous avons plus ou moins entendu tout ce qui peut être dit sur le Galaxy Note 20, et plus particulièrement sur le Galaxy Note 20 Ultra. Apparemment, ce n’est pas tout à fait le cas et il y a encore assez de place pour quelques petits détails pour compléter le tableau d’ensemble. Heureusement, une nouvelle fuite fournit ces éléments, révélant un partenariat entre Samsung et Microsoft qui va au-delà de simples applications préinstallées.

En août dernier, lors du dernier événement de lancement de la gamme Galaxy Note, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, est monté sur scène pour reconnaître le renforcement du partenariat entre les deux sociétés. Ainsi, Microsoft et Samsung ont annoncé que le géant sud-coréen préinstallerait l’application Your Phone de Microsoft, les applications Office, LinkedIn et OneDrive sur le Galaxy Note 10.

La gamme Galaxy Note a toujours été définie par son stylet et son grand écran, bien que ce dernier ne lui soit plus propre. Certains craignent que Samsung ait déjà atteint une impasse pour le S Pen, mais la dernière fuite de WinFuture pourrait apporter une lueur d’espoir aux fans du puissant stylet.

Selon le site, le S Pen se vantera d’avoir une latence réduite à 9 millisecondes, ce qui le rapprochera de la « vraie sensation » du stylet sur papier. Il ne faut pas s’étonner que ce chiffre de 9 ms soit le même que celui qu’Apple a fourni en annonçant la deuxième génération du Apple Pencil.

Plus qu’un stylet amélioré, le Galaxy Note 20 sera censé avoir une intégration automatique de OneNote, un des fruits récents de ce partenariat.

Le Xbox Phone

Cependant, il existe un partenariat plus intéressant, du moins pour les joueurs. La fuite mentionne également que le Galaxy Note 20 Ultra sera le premier smartphone qui sera annoncé comme étant optimisé pour la plateforme de jeux en streaming de Microsoft, xCloud. Il y aura très probablement une remise ou une offre spéciale Xbox Game Pass pour chaque achat du smartphone, ce que Samsung a fait avec l’intégration de Microsoft OneDrive il y a des années.

Avec ces deux détails, Samsung positionnera très probablement le Galaxy Note 20 Ultra comme un appareil mobile à la fois pour la productivité et le plaisir. Cependant, elle pourrait mettre moins l’accent sur les aspects photographiques, surtout avec un ensemble de capteurs photo un peu moins sensationnel.

Quelques spécifications détaillées

Le rapport de WinFuture contient également des détails sur le nouveau produit phare de Samsung, le Note. Le smartphone devrait avoir un écran de 6,9 pouces avec une résolution Quad HD+, soit 3 200 x 1 440 pixels, et sera apparemment capable d’un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz, comme le Galaxy S20 Ultra. Le smartphone pourrait également être le premier à être équipé d’un verre Gorilla Glass 7 de Corning.

En outre, le Galaxy Note 20 Ultra devrait avoir trois caméras sur une énorme bosse à l’arrière. WinFuture affirme que le smartphone aura un capteur photo principal de 108 mégapixels, un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels et un objectif périscope de 12 mégapixels qui peut grossir jusqu’à 50 X. Ce zoom est un peu moins puissant que le zoom 100X du Galaxy S20 Ultra. Et la caméra frontale est de 10 mégapixels, rapporte WinFuture.

Pour compléter les spécifications, WinFuture rapporte que le Galaxy Note 20 Ultra fonctionnera sur les réseaux 5G, est livré avec 256 ou 512 Go de stockage qui peut être étendu par une carte micro SD, et dispose de 12 Go de RAM, du Wi-Fi 6, et une batterie d’une capacité de 4 500 mAh.

Les deux smartphones seront lancés le 5 août, en même temps que quatre autres appareils haut de gamme.