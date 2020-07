Comment assister à l’événement de lancement du OnePlus Nord aujourd’hui à 16 heures ?

Le OnePlus Nord est prêt à être lancé aujourd’hui par un événement de lancement en réalité augmentée. Jusqu’ici, la pandémie liée au COVID-19 a obligé toutes les entreprises à lancer leurs produits par une vidéo préenregistrée, et la firme chinoise n’échappe pas à la règle.

OnePlus a fait de même lors du lancement de sa série de smartphones OnePlus 8 et de sa série OnePlus TV au début de l’année. Pour aller plus loin, OnePlus a annoncé qu’elle organiserait un événement de lancement en réalité augmentée. Mais de quoi s’agit-il réellement ? Comment puis-je regarder ? Avant toute chose, sachez qu’il s’agit de la toute première manifestation de lancement organisée par l’industrie du mobile en réalité augmentée.

Pour tenir son événement, OnePlus utilisera les technologies de réalité augmentée. L’événement débutera aujourd’hui à 16 h, heure française, et sera retransmis de deux façons : premièrement, en visitant le site officiel de la société et en regardant le flux de l’événement et, deuxièmement, en utilisant l’application OnePlus Nord AR.

Comment utiliser l’application OnePlus Nord AR ?

Téléchargez l’application OnePlus Nord AR

Installez l’application et acceptez les autorisations nécessaires pour l’expérience AR

Lancez l’application et suivez les instructions pour configurer votre avatar et l’application

Comment suivre la conférence en réalité augmentée le jour du lancement

Ouvrez l’application OnePlus Nord AR à 16 h

Suivez les instructions à l’écran pour démarrer l’expérience immersive AR

Assurez-vous d’avoir une bonne connexion internet pour avoir une expérience de streaming AR fluide

Qu’attendre de l’événement ?

Contrairement à ses grands frères récemment lancés, la gamme OnePlus 8, le OnePlus Nord sera proposé à un prix beaucoup plus accessible. Mais, il sera probablement doté de caractéristiques et de fonctionnalités haut de gamme, dans la meilleure tradition de OnePlus. Le prix officiel de l’appareil sera probablement publié au moment du lancement, mais la marque a laissé entendre que le smartphone sera vendu à un prix inférieur à 500 euros, ce qui en fait l’un des smartphones les plus abordables que la société ait lancés, surtout ces derniers temps.

Mais cela ne signifie pas qu’il y aura des compromis en matière de spécifications et de chiffres. Des rumeurs laissent entendre que le OnePlus Nord sera probablement équipé d’un écran AMOLED de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. OnePlus a confirmé que le smartphone sera alimenté par le nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 765 G. Et, il est très probable qu’il sera associé à deux variantes, l’une avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et l’autre avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Des rapports suggèrent également que le smartphone sera équipé d’une configuration à quadruples caméras comprenant un capteur principal Sony IMX de 48 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels, un objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Tout cela pourrait être associé à la surcouche OxygenOS 10 de OnePlus, basée sur Android 10, et à une grosse batterie d’une capacité de 4 115 mAh, capable de se recharger rapidement avec la charge rapide de 30 watts. Et bien sûr, il est probable qu’il soit absolument superbe, grâce à l’expertise de OnePlus en matière de design !

En plus du OnePlus Nord, la société a également confirmé le lancement de sa première paire d’écouteurs véritablement sans fil, les OnePlus Buds.