Le OnePlus Nord sera livré avec Google Messages et Téléphone préinstallés

Avant ses débuts ce mardi 21 juillet, OnePlus a publié une vidéo sur Instagram indiquant que son smartphone OnePlus Nord sera livré avec les applications Messages et Téléphone de Google installées à la place de ses propres applications SMS et Téléphone. L’appareil aura également l’application de chat vidéo Duo de Google préinstallée, selon la vidéo.

La raison pour laquelle OnePlus a décidé d’utiliser les applications de Google n’est pas claire, mais il semble que ce soit dans la poursuite de l’expérience Android la plus « fluide », selon la vidéo. Pour les clients de OnePlus, l’avantage est évident. Les acheteurs conserveront toutes les fonctionnalités de base auxquelles ils sont habitués, et ils auront désormais accès aux fonctionnalités plus intelligentes de Google.

En effet, l’utilisation de Google Messages permettra aux utilisateurs du Nord d’accéder à la messagerie RCS du géant de la recherche. On ne s’attendrait pas à ce que OnePlus fasse de tels changements, mais il est clair que la société est prête à utiliser des applications natives si elle pense qu’elles permettront d’attirer davantage d’utilisateurs.

OnePlus a déclaré que le Nord, prévu pour un lancement en réalité augmentée ce mardi, sera un appareil « plus abordable ». La vidéo d’Instagram fait référence à « un prix plutôt intéressant », mais n’offre pas de détails précis. Cependant, OnePlus a déclaré dans une vidéo le mois dernier que le OnePlus Nord coûtera moins de 500 dollars.

Un smartphone très attendu

En plus de plusieurs annonces officielles, d’autres détails sur le nouveau smartphone ont été divulgués ces dernières semaines. OnePlus a confirmé son nom et a déclaré que le Nord sera alimenté par un processeur Snapdragon 765G compatible avec la 5G, un écran OLED de 6,55 pouces avec une fréquence de rafraîchissement à 90 Hz, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il devrait également être équipé d’un capteur photo principal de 48 mégapixels et d’un objectif grand-angle de 16 mégapixels.

Le OnePlus Nord devrait d’abord être mis à la disposition des utilisateurs en Europe et en Inde.