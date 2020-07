Galaxy Z Fold 2 : taille de l’écran, caméras et spécifications

Le Galaxy Z Fold 2 est apparu sur le site de ETNews, et nous permet d’en savoir un peu plus sur le smartphone pliable de nouvelle génération. Cet appareil ressemblera très probablement à son prédécesseur, le premier Galaxy Fold, mais portera la marque « Z » et des écrans légèrement plus grands.

Une fuite du Galaxy Z Fold 2 a été publiée ces derniers jours, montrant les spécifications complètes des caméras, de la taille de l’écran et d’autres caractéristiques clés du smartphone. La date de sortie du Galaxy Z Fold 2 n’est pas tout à fait claire pour le moment. La rumeur la plus récente sur la date de sortie indique que Samsung pourrait simplement retarder le Galaxy Z Fold 2, et ne pas l’annoncer aux côtés du Galaxy Note 20 et du Z Flip 5G début août.

Le Galaxy Z Fold 2 a été conçu pour fonctionner avec le processeur Snapdragon 865+ de Qualcomm, une version mise à niveau du Snapdragon 865 qui est sortie sur des appareils comme le Galaxy S20 plus tôt cette année. Cela le rendrait au moins aussi puissant que le smartphone Samsung le plus puissant au monde aujourd’hui — mais il pourrait ne pas être à la hauteur de la puissance du Galaxy Note 20.

Le Z Fold 2 sera probablement équipé d’une caméra à l’arrière qui est à peu près équivalent (même si elle n’est pas exactement la même) au Galaxy S20 original. Cela signifie une configuration de caméras composée de capteurs de 64, 12 et 12 mégapixels.

Ce n’est pas tout à fait le Galaxy S20 Ultra, mais rien d’autre ne l’est vraiment quand on y repense.

e2 écrans plus grands

Le Galaxy Z Fold 2 devrait disposer d’une charge sans fil de 15 W — plus rapide que le chargement de 9W de Samsung, autrement plus rapide, sur l’appareil. Le Galaxy Fold avait un écran de 4,6 pouces sur sa face extérieure, repliée. L’écran intérieur, déplié, mesurait 7,3 pouces de diagonale. Le Galaxy Z Fold 2 serait équipé d’un écran de 6,23 pouces à l’extérieur et d’un écran de 7,7 pouces à l’intérieur.

On espère que le Galaxy Z Fold 2 sera dévoilé fin août 2020, après l’événement que Samsung organisera la première semaine d’août pour le Galaxy Note 20 et le Galaxy Z Fold 5 G.