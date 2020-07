Les rendus du Galaxy Note 20 montrent sa triple caméra et son écran plat

Le Galaxy Note 20 de Samsung a entièrement été divulgué, nous donnant un premier aperçu clair du futur smartphone. L’image a été fournie par Evan Blass, alias @evleaks sur Twitter, qui a publié un GIF à 360 degrés créé avec des rendus 3D de l’appareil. Si les images s’avèrent exactes, le Galaxy Note 20 pourrait ressembler davantage au Galaxy S20 qu’au Galaxy Note 10.

Comme on peut le voir dans le GIF ci-dessous, l’écran du Galaxy Note 20 sera apparemment plat, contrairement à celui de son prédécesseur. Samsung a abandonné les écrans à bord incurvé avec le Galaxy S20 au début de l’année, et s’en tiendra apparemment à ce design avec sa nouvelle phablette.

Le GIF suggère également que le smartphone aura un trou centré à l’avant pour loger la caméra frontale. En outre, il sera doté d’un écran allongé avec un minimum de bords autour, conformément aux conceptions modernes que l’on retrouve aujourd’hui sur le marché.

À l’arrière, le Galaxy Note 20 sera équipée d’une triple caméra si l’on en croit le GIF. Il ne semble pas avoir de capteur ToF ou d’autofocus laser ou de capteur de type périscope. Le module sera apparemment beaucoup moins visible que la bosse de la caméra sur la Galaxy Note 20 Ultra.

D’autres rumeurs peuvent étoffer ce que nous voyons dans l’image. L’écran du Galaxy Note 20 devrait avoir une largeur de 6,4 pouces, une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Bien que cela rende la phablette plus grande que le Galaxy S20 standard, le S20 a une résolution Quad HD et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz.

Rendez-vous le 5 août

Bien entendu, Samsung n’a pas encore officiellement fourni un aperçu de l’un ou l’autre de ces appareils. Cependant, ce dernier a fait l’objet d’une fuite sur le site Web de la société il y a quelques semaines, nous donnant un aperçu de ce qui promet d’être le modèle haut de gamme de la gamme Note 20. Il existe également des similitudes entre ces deux modèles de la gamme Galaxy Note 20. Ils fonctionneront tous deux avec le même processeur Snapdragon 865+ ou Exynos 990 (selon la région où vous achetez le smartphone), et tous deux disposent de la 5G, et sont à l’épreuve du temps si vous prévoyez de les utiliser pendant plusieurs années.

Quoi qu’il en soit, la gamme Galaxy Note 20 sera dévoilée le 5 août lors du tout premier événement « Unpacked » de Samsung uniquement en ligne. Ce n’est donc qu’une question de temps avant que nous obtenions davantage d’informations sur le sujet.