Facebook Messenger se vante du partage d’écran sur Android et iOS

Facebook Messenger a de nouveau copié une fonctionnalité de la populaire application de vidéoconférence, Zoom. En effet, Facebook a intégré un support pour le partage d’écran lors d’appels vidéo par le biais de Messenger.

Cette fonctionnalité, disponible sur Android et iOS, permet aux utilisateurs de partager l’écran de leur mobile avec leurs amis et leur famille. Grâce au partage d’écran, les utilisateurs peuvent naviguer ensemble sur les réseaux sociaux, faire des achats en ligne, regarder des photos à partir de la pellicule de l’appareil photo, et bien plus encore. « Nous savons que les gens essaient de rester connectés plus que jamais et le partage d’écran est la dernière fonctionnalité que nous mettons en place pour rapprocher les gens », a écrit Nora Micheva, chef de produit de Messenger, dans un article de blog.

C’est certainement une caractéristique bienvenue. Les appels vidéo nous ont sauvés durant la pandémie, en nous permettant de nous connecter avec nos amis, notre famille et nos collègues, et le partage d’écran est particulièrement utile dans ces moments-là. Vous pouvez retrouver vos proches en regardant les photos d’un récent voyage dans votre pellicule ou discuter des détails d’un projet professionnel avec un collègue.

Pour lancer une session de partage d’écran, il suffit de lancer un appel vidéo et de cliquer sur « Partager votre écran ». Sur la page suivante, appuyez sur le bouton « Démarrer le partage ». Votre écran sera alors diffusé à tous les participants de la session.

La société propose le partage d’écran pour les appels individuels et les appels de groupe jusqu’à 8 personnes. De plus, grâce aux salons de messagerie, vous pouvez partager votre écran avec 16 personnes maximum. La fonction de Salons Messenger est également disponible sur Instagram et WhatsApp, qui appartiennent à Facebook.

Salons Messenger

Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, les Salons Messenger prennent en charge les conversations vidéo de groupe jusqu’à 50 personnes. Le géant des réseaux sociaux a déclaré qu’il allait étendre le partage d’écran à 50 utilisateurs à l’avenir. La société prévoit également de laisser les créateurs de salons contrôler qui peut partager leur écran.

Le partage d’écran est désormais disponible sur les dernières versions des applications Android et iOS de Messenger. Vous pouvez commencer à l’utiliser en mettant à jour votre application avec la dernière version disponible sur le Google Play Store ou l’App Store. Elle est déjà disponible sur l’application de bureau et les versions Web.