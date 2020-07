Vous pouvez pré-commander Far Cry 6 dès maintenant pour PC et Xbox

Les gens ayant plus de temps à passer à l’intérieur qu’à l’extérieur, beaucoup ont dû dépoussiérer leur collection de jeux ou même l’enrichir de nouveaux achats. Les récents événements ont été une aubaine pour l’industrie du jeu, mais ils ont également mis certaines entreprises et certains individus sous pression.

C’est dans ce contexte que Ubisoft annonce la date de lancement de son dernier titre phare, Far Cry 6, dont le thème et le contexte pourraient susciter un certain débat parmi les joueurs et les fans de la série.

Presque comme la série Final Fantasy, les titres de Far Cry n’ont pas grand-chose à voir entre eux, si ce n’est un genre et des thèmes de base. Les jeux de tirs à la première personne ont toujours été placés dans des frontières sans loi, mettant les joueurs dans la peau d’un rebelle ou d’un révolutionnaire combattant. Far Cry 6 n’est pas différent, mais le timing pourrait rendre le jeu un peu plus poignant que ses prédécesseurs.

La bande-annonce, plus cinématographique que représentative des graphismes du jeu, montre Giancarlo Esposito de Breaking Bad dans le rôle du dictateur Anton Castillo parlant à son fils, Diego, et mettant une grenade dans la main du jeune garçon. Il emmène ensuite le garçon sur le toit, surplombant la violente et sanglante révolution qui se déroule en dessous.

Castillo apprend au garçon que les gens le traiteront un jour de monstre lorsqu’il prendra la présidence, lui demandant s’il est vraiment un monstre et laissant à l’enfant la lourde décision de lâcher ou non la grenade armée.

Un contexte très particulier

En plus de la situation mondiale actuelle qui a déclenché des troubles civils dans certains pays, Far Cry 6 sera également lancé à partir d’une entreprise qui est elle-même en pleine révolution interne. Ubisoft a pratiquement été qualifié de monstre pour avoir à tout le moins fermé les yeux sur le harcèlement sexuel et la discrimination. L’entreprise s’est engagée à faire le ménage et plusieurs cadres ont déjà remis leur démission.

Le lancement de Far Cry 6 est prévu pour le 18 février 2021 et il sera disponible sur la boutique Ubisoft ainsi que sur la boutique de jeux Epic pour PC. En plus des consoles Xbox et PlayStation, le jeu sera également disponible en streaming sur Google Stadia dès le jour même de son lancement.

Vous pouvez précommander Far Cry 6 depuis ce lien.