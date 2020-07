Le Lenovo ThinkPad X1 Nano arrive cette année avec un poids plume

Avant même que Lenovo ne prenne la relève d’IBM, la marque ThinkPad avait acquis une réputation bien méritée pour ses qualités de robustesse et de simplicité qui s’adressent notamment aux professionnels. À l’exception d’un ou deux modèles de tablettes qui se sont mélangés à la marque Yoga de Lenovo, les ThinkPad n’ont jamais été considérés comme légers ou élégants en matière de design. Cela pourrait changer. Un nouvel ordinateur portable ThinkPad X1 Nano pourrait être en préparation. Repéré par WalkingCat sur Twitter, il est doté de bords d’écran extrêmement fins, et d’un nouveau format d’écran 16:10, ainsi que d’une connectivité 5G et 4G.

Bien qu’une série de diapositives envoyées par WalkingCat détaillent certains ordinateurs portables déjà sortis, l’une des révélations les plus intéressantes est un aperçu du ThinkPad X1 Nano. Lenovo qualifie apparemment cet appareil de « ThinkPad le plus léger jamais construit », soulignant que son poids est inférieur à 1 kilogramme.

Mais surtout, la diapositive qui a fui montre également que le X1 Nano possède un « écran ultra-étroit » et un rapport écran/corps de 85 %. Minces des quatre côtés, les spécifications indiquées sur la diapositive suggèrent que l’ordinateur portable a un format 16:10 qui élimine le traditionnel menton inférieur de l’écran. Ce serait le même que celui du Dell XPS 13, qui possède le même écran pour permettre plus d’espace à l’écran pour le multitâche.

Parmi les autres spécifications de la cible révélées par la diapositive, on peut noter que l’ordinateur portable a apparemment une épaisseur de 14,8 mm, la même que celle du XPS 13. Il pourrait également porter sous le capot le processeur Tiger Lake de prochaine génération d’Intel, 16 Go de RAM, et avoir une autonomie de batterie cible allant jusqu’à 17 heures.

Par ailleurs, la diapositive mentionne la prise en charge des réseaux 4×4 MIMO LTE et 5G. En rejoignant le Lenovo Flex 5G, qui est un autre portable 5G, il serait un excellent compagnon de voyage.

Le ThinkPad le plus léger jamais construit

Bien entendu, l’appareil semble également se vanter d’un écran tactile en option, comme c’est le cas pour la plupart des ThinkPad. Il sera équipé de ce que Lenovo appelle « un design en fibre de carbone de qualité supérieure » et « une housse en tissage A optionnelle ». Quant à la connectivité, la diapositive mentionne deux ports USB-C Thunderbolt et une prise audio.

On ne sait pas exactement quand ces diapositives ont été publiées et rien n’a encore été confirmé. Comme toujours, cela signifie que le X1 Nano ne doit être considéré que comme une rumeur. Mais comme Dell vient de sortir les XPS 13, XPS 15 et XPS 17, il n’est pas trop surprenant de voir Lenovo rafraîchir sa propre gamme avec des caractéristiques de conception analogues.