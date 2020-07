OPPO annonce la technologie Super Flash Charge de 125 W pour recharger les smartphones en 20 minutes

OPPO est l’un des principaux pionniers dans le domaine de la technologie de charge. Elle a été la première à annoncer la recharge SuperVOOC 50W, qui permet de recharger complètement votre smartphone en 35 minutes environ. Depuis, la société a introduit des solutions de recharge avec fil de 65W et sans fil de 40 W.

Mais aujourd’hui, OPPO a couronné ces deux initiatives avec l’annonce de la technologie de recharge Super Flash Charge de 125 W et de la technologie de recharge sans fil AirVOOC de 65 W en Chine.

OPPO a presque doublé les vitesses de charge filaires aujourd’hui. Elle est passée de la SuperVOOC 2.0 de 65W à la Super Flash Charge de 125 W en l’espace de neuf mois.

Quelle est sa vitesse ? OPPO se vante de pouvoir charger une batterie de 4 000 mAh jusqu’à 41 % en seulement 5 minutes. Un smartphone équipé d’une charge Super Flash Charge de 125 W peut être entièrement chargé de 0 % à 100 % en 20 minutes environ, ce qui est tout simplement fou. Une telle technologie de charge à grande vitesse est sûre de provoquer une grande dissipation de chaleur. Mais, OPPO charge l’appareil à 125 W tout en maintenant toujours la température en dessous de 40° Celsius. Il a augmenté le nombre de capteurs de température à bord à 14 pour la même raison.

Bien que beaucoup puissent penser qu’il s’agit d’une technologie propriétaire et qu’elle ne sera pas compatible avec d’autres appareils. OPPO affirme que la batterie prend en charge les technologies PPS de 125 W, USB-PD de 65W (peut être utilisée pour charger des ordinateurs portables), SuperVOOC de 65 W, VOOC de 30 W et Quick Charge de 36 W également.

Une charge sans fil AirVOOC de 65 W

Non seulement OPPO a dévoilé la technologie de charge filaire la plus rapide à ce jour, mais elle a également présenté la solution de charge sans fil la plus rapide. La technologie de charge sans fil AirVOOC de la société est déjà l’une des plus rapides avec 40 W. Cependant, OPPO a maintenant réussi à faire entrer deux bobines de charge sans fil dans un smartphone pour le charger à 65 W sans brancher aucun fil. C’est bien plus rapide que les nombreuses solutions de charge filaire disponibles sur le marché.

OPPO utilise une conception à double bobine parallèle, où la puissance de sortie est respectivement de 20V/2A (40W) et 20V/1,25A (25W). La configuration à double bobine doit être la même pour le smartphone et le chargeur sans fil. Vous devrez placer le smartphone verticalement pour obtenir la vitesse de charge sans fil de 65 W. Si vous placez le smartphone horizontalement, la vitesse de charge de 25 W sera plus lente, ce qui n’est pas mal non plus. Cette technologie de charge est compatible avec la norme Qi, mais fonctionne à une puissance plus faible pour les autres appareils.

De plus, OPPO affirme que même sa solution AirVOOC 65W ne prendra que 30 minutes pour charger complètement une batterie de 4 000 mAh.

Ces deux technologies de chargement sont « commercialement prêtes », mais OPPO n’a pas révélé quel smartphone sera le premier à prendre en charge la charge sans fil Super Flash Charge de 125 W et AirVOOC de 65 W.