La Galaxy Tab S7+ serait une tablette de 12,4 pouces avec un Snapdragon 865+

Samsung est l’une des rares entreprises qui fabriquent encore des tablettes Android haut de gamme, et cette année, la société devrait lancer deux nouveaux modèles. La future Galaxy Tab S7 devrait être équipée d’un écran de 11 pouces, tandis que la Galaxy Tab S7+ pourrait être une tablette de 12,4 pouces. Et selon un rapport de SamMobile, la version plus grande pourrait être la tablette Android la plus puissante à ce jour.

Si les sources de SamMobile sont correctes, la Galaxy Tab S7+ aura un écran AMOLED de 12,4 pouces d’une résolution de 2 800 x 1 752 pixels (avec une densité de 267 pixels par pouce), un processeur Snapdragon 865+ de Qualcomm, et au moins 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Samsung envisagerait également de proposer une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour les personnes prêtes à payer un petit supplément. En outre, la Galaxy Tab S7+ serait équipée d’une énorme batterie d’une capacité de 10 090 mAh. En outre, la Galaxy Tab S7+ a été certifiée pour prendre en charge la charge super rapide de 15 W et 45 W.

Qualcomm vient d’annoncer la puce Snapdragon 865+ cette semaine, et elle devrait offrir une augmentation de 10 % des performances du processeur et des graphiques par rapport au processeur Snapdragon 865 original, ainsi que la prise en charge de la technologie Wi-Fi 6E.

Bien que Qualcomm exige des fabricants de smartphones qu’ils associent cette puce à l’un des modems 5G de la société, il semble que pour le marché de la tablette se soit une autre histoire. Selon SamMobile, il y aura une version 5G de la Galaxy Tab S7+, mais il y aura aussi un modèle 4G LTE. On ne sait pas si Samsung proposera une version exclusivement Wi-Fi.

Une annonce le 5 août ?

D’après les spécifications susmentionnées, les tablettes Android de cette année sont sur le point de se mesurer aux iPad Pro d’Apple, non seulement en matière de spécifications, mais surtout de taille. Apple peut-elle trembler ? Si la Galaxy Tab S7+ dispose du matériel nécessaire pour être une réelle concurrente à l’iPad Pro, tout se résume en fin de compte à l’expérience logicielle. Samsung a certes un avantage dans ce domaine avec ses expériences utilisateur One UI 2.1 et DeX. Cependant, les applications sont une tout autre affaire.

Samsung organise un événement Samsung Unpacked le 5 août, au cours duquel la société devrait présenter le nouveau smartphone Galaxy Note 20, ainsi que d’autres produits. Je ne serais pas surpris si nous en apprenions plus sur les Galaxy Tab S7 et S7+ à ce moment-là.